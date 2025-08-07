Saída de Tony Ramos era esperada desde o início da trama

Corpo de Personagem é Revelado em Novela e Ator Já Tem Novos Projetos

Na trama da novela, o personagem Abel inicialmente não é encontrado, criando um mistério que prende a atenção do público. No estacionamento onde Abel costumava deixar seu carro, os filhos dele descobrem vestígios de óleo, que levantam a suspeita sobre o seu desaparecimento. Apenas no capítulo exibido nesta quinta-feira, a confirmação triste chega: o corpo de Abel é finalmente encontrado.

A morte do personagem já estava prevista desde a elaboração da história. O ator Tony Ramos, que interpreta Abel, comentou sobre esse desfecho ao ser convidado pelos criadores da novela, Rosane Svartman e Allan Fiterman. Ele afirmou ter recebido a notícia com naturalidade, ressaltando que seu trabalho como ator envolve encarar diferentes situações, mesmo as mais difíceis.

Com essa declaração, Tony Ramos desmentiu rumores de que teria solicitado a saída de sua personagem da trama ou que a autora teria mudado o rumo da história para aumentar a audiência. Atualmente, a novela está alcançando índices superiores a produções anteriores e se equipara a "Vai na Fé" (2023).

Embora Abel não apareça mais na trama principal, o ator gravou várias cenas antes de sua saída, e o personagem poderá ser lembrado por meio de flashbacks e menções feitas por outros personagens. Como a novela é uma obra em andamento, Tony pode ser convocado para gravar novas cenas, se necessário. A previsão é que a história se conclua em janeiro de 2026.

Paralelamente, Tony Ramos já tem um novo projeto em andamento. Ele começou as filmagens do longa "Se Eu Fosse Você 3", que conta também com a participação da atriz Glória Pires. As filmagens deste filme, que dá sequência à famosa franquia, começaram no último domingo em Miguel Pereira, no Rio de Janeiro, sob a produção da Total International em parceria com a Star Original Productions.

Além disso, o ator está envolvido em um novo filme nos Estúdios Globo, onde dividirá o protagonismo com Leandro Hassum. Neste filme, Tony interpretará um idoso que precisa da ajuda do filho, vivido por Hassum. A narrativa, dirigida por Matheus Malafaia, envolve uma viagem no tempo, permitindo ao protagonista revisitar momentos significativos de sua vida. O elenco conta ainda com nomes como Eliane Giardini, Regiane Alves, Augusto Madeira e Mariana Santos.