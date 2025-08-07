Queda nas ações da Intel após pedido de renúncia de CEO por Trump

Intel Enfrenta Críticas Após Declarações de Donald Trump

Na última quinta-feira, as ações da Intel sofreram uma queda significativa após uma declaração do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Em uma mensagem publicada na rede social Truth Social, Trump pediu a renúncia do CEO da Intel, Lip-Bu Tan, alegando que ele está "altamente em conflito e deve renunciar imediatamente".

A Intel, por sua vez, respondeu que tanto a empresa quanto seus diretores e Tan estão "profundamente comprometidos em promover os interesses de segurança nacional e econômica dos EUA". Em seu comunicado, a companhia destacou que está investindo bilhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento de semicondutores e em fábricas nos EUA, como a nova unidade no Arizona, que adotará as tecnologias mais avançadas de fabricação do país.

Lip-Bu Tan assumiu a posição de CEO da Intel em março, quando a empresa enfrentava um declínio nas vendas sob a liderança anterior de Pat Gelsinger. Desde então, Tan tem trabalhado para estabilizar a empresa. Porém, as tensões aumentaram nesta semana com críticas do senador Tom Cotton, que questionou as relações de Tan com empresas chinesas e mencionou um caso criminal anterior envolvendo a Cadence Design, onde Tan era CEO até 2021.

Cotton enviou uma carta ao presidente do conselho da Intel expressando suas preocupações sobre a segurança e a integridade das operações da empresa, ressaltando o impacto que isso pode ter na segurança nacional dos EUA. Ele pediu esclarecimentos sobre se a Intel exigiu que Tan se afastasse de posições em empresas ligadas ao Partido Comunista Chinês e ao Exército de Libertação do Povo da China.

Além disso, pesquisas indicam que Tan tem investimentos em diversas empresas chinesas, algumas das quais têm conexões com o exército do país, tanto diretamente quanto por meio de fundos de investimento. Apesar disso, a Intel superou as expectativas de receita em seu relatório financeiro do segundo trimestre, mas também anunciou cortes de gastos. Tan informou sobre reduções na divisão de fundições, que faz chips para outras empresas, e que teve um prejuízo operacional de 3,17 bilhões de dólares.

Além disso, a Intel cancelou projetos de fábricas planejados na Alemanha e Polônia, e consolidou operações de teste e montagem no Vietnã e na Malásia. O CEO também mencionou que a construção de uma nova fábrica de chips em Ohio será desacelerada.

Esses eventos refletem um momento crítico para a Intel, enquanto a empresa tenta se reposicionar no mercado de tecnologia e responder a desafios internos e externos.