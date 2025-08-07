Notícias

Xiaomi apresenta torneira que aquece e purifica água em tempo real

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 59 minutos atrás
1 minuto de leitura
Xiaomi lança torneira que aquece água até 95ºC e purifica em tempo real
Xiaomi lança torneira que aquece água até 95ºC e purifica em tempo real

A Xiaomi trouxe uma novidade interessante: uma torneira que aquece a água instantaneamente. Isso mesmo, sem necessidade de esperar! Com um design moderno, ela promete facilitar a rotina de quem costuma lidar com a pia cheia de louça.

O grande destaque da torneira é um painel digital que, além de exibir a temperatura da água, também é capaz de identificar a presença de metais. É uma mão na roda para quem busca praticidade e segurança na hora de lavar os pratos, já que a qualidade da água é garantida.

Essa tecnologia promete ser uma aliada para quem vive uma vida corrida. Imagine poder aquecer a água do café ou lavar as panelas sem complicações e com mais segurança.

Como funciona

A torneira, chamada Mijia Instant Hot Water Purifier 1200G, foi apresentada pela Xiaomi em julho de 2025. Ela é capaz de aquecer a água até a temperatura de 95°C, o que a torna ideal para diversas situações. Na China, o preço médio é de CNY 3.999, o que equivale a cerca de R$ 3.051 por aqui.

Em um comunicado, a Xiaomi destacou que “os filtros de osmose reversa são conhecidos por remover até 99,9% dos metais presentes na água”. Isso significa que a torneira foi projetada com um sistema altamente eficiente, que utiliza polipropileno de carvão ativado e tecnologia de osmose reversa.

A vida útil do sistema é de aproximadamente cinco anos. Isso pode diminuir os gastos com reparos e manutenção, já que a torneira é pensada para um uso frequente. Além de purificar a água, ela também remove resíduos e bactérias que podem fazer mal à saúde.

Outra vantagem é que não precisa de preparação para aquecer a água. Se você quiser preparar uma bebida quente, o sistema faz isso na hora. E quem já enfrentou a tarefa de lavar louças no inverno sabe como é difícil lidar com água fria.

E para ajudar ainda mais, o painel digital da Xiaomi informa não só a temperatura, mas também o desempenho do equipamento e o consumo de energia. Os usuários podem fazer ajustes simples pelo aplicativo HyperOS Connect, disponível para iOS e Android.

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 59 minutos atrás
1 minuto de leitura
Foto de Italo Pastorini

Italo Pastorini

Artigos relacionados

Intel shares drop after Trump calls for CEO to resign immediately

Queda nas ações da Intel após pedido de renúncia de CEO por Trump

10 minutos atrás
Acidente de Abel (Tony Ramos) marca virada na trama de

Saída de Tony Ramos era esperada desde o início da trama

34 minutos atrás
8 raças de cachorro que são famosas pelo apego e lealdade aos humanos

8 raças de cachorro conhecidas por lealdade e afeto

1 hora atrás
Cláudia Abreu

Renata Sorrah e Cláudia Abreu comentam encontro com Al Pacino

1 hora atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo