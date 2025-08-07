Xiaomi apresenta torneira que aquece e purifica água em tempo real

A Xiaomi trouxe uma novidade interessante: uma torneira que aquece a água instantaneamente. Isso mesmo, sem necessidade de esperar! Com um design moderno, ela promete facilitar a rotina de quem costuma lidar com a pia cheia de louça.

O grande destaque da torneira é um painel digital que, além de exibir a temperatura da água, também é capaz de identificar a presença de metais. É uma mão na roda para quem busca praticidade e segurança na hora de lavar os pratos, já que a qualidade da água é garantida.

Essa tecnologia promete ser uma aliada para quem vive uma vida corrida. Imagine poder aquecer a água do café ou lavar as panelas sem complicações e com mais segurança.

Como funciona

A torneira, chamada Mijia Instant Hot Water Purifier 1200G, foi apresentada pela Xiaomi em julho de 2025. Ela é capaz de aquecer a água até a temperatura de 95°C, o que a torna ideal para diversas situações. Na China, o preço médio é de CNY 3.999, o que equivale a cerca de R$ 3.051 por aqui.

Em um comunicado, a Xiaomi destacou que “os filtros de osmose reversa são conhecidos por remover até 99,9% dos metais presentes na água”. Isso significa que a torneira foi projetada com um sistema altamente eficiente, que utiliza polipropileno de carvão ativado e tecnologia de osmose reversa.

A vida útil do sistema é de aproximadamente cinco anos. Isso pode diminuir os gastos com reparos e manutenção, já que a torneira é pensada para um uso frequente. Além de purificar a água, ela também remove resíduos e bactérias que podem fazer mal à saúde.

Outra vantagem é que não precisa de preparação para aquecer a água. Se você quiser preparar uma bebida quente, o sistema faz isso na hora. E quem já enfrentou a tarefa de lavar louças no inverno sabe como é difícil lidar com água fria.

E para ajudar ainda mais, o painel digital da Xiaomi informa não só a temperatura, mas também o desempenho do equipamento e o consumo de energia. Os usuários podem fazer ajustes simples pelo aplicativo HyperOS Connect, disponível para iOS e Android.