Russos adaptam caças em caminhões para limpar pistas congeladas

Na Rússia, principalmente na Sibéria, o frio extremo pede inovações. Uma das soluções mais interessantes são caminhões que utilizam motores de aviões aposentados para limpar as pistas dos aeroportos. Essas máquinas especiais conseguem remover neve e gelo rapidamente, lançando jatos de ar quente direto na superfície.

Curiosamente, muitos desses motores são restos de caças MiG-15, que foram muito populares durante a Guerra Fria. Esse avião, fabricado em grande número durante a União Soviética entre as décadas de 1940 e 1960, deixou um legado de peças disponíveis após terem sido desativados.

Atualmente, só a Coreia do Norte mantém alguns MiG-15 ativos, principalmente para treinamentos.

Soprador a jato

O truque por trás desses caminhões está nos motores Klimov VK-1, que têm origem em um modelo britânico chamado Rolls-Royce Nene. Esses motores foram adaptados para caminhões pesados de seis rodas e instalados na carroceria, com exaustores direcionados para baixo e para trás.

Quando ligados, esses motores têm a capacidade de soprara ar a temperaturas que chegam a 600 °C, com uma força impressionante. O resultado é que o gelo derrete e a neve é expelida em questão de segundos, limpando a pista sem precisar de raspagem.

Vantagens e desafios

Uma das maiores vantagens desse sistema é a agilidade. Áreas que levariam horas a serem limpas por métodos tradicionais podem ser liberadas em poucos minutos. Além disso, esse método derrete até mesmo as camadas de gelo que se grudaram ao asfalto, aumentando a segurança nas pistas.

Como não há contato físico com o solo, a superfície do asfalto se preserva, evitando arranhões e danos às marcações e luzes de orientação. Contudo, essa eficiência vem com um custo: os sopradores consomem muito combustível e fazem bastante barulho. Além disso, emitem uma quantidade significativa de gases poluentes, o que representa um desafio para aeroportos que buscam minimizar seu impacto ambiental.

De onde veio a inspiração

A ideia de usar motores militares dessa maneira começou a ganhar forma nos anos 1960, quando a União Soviética tinha depósitos repletos de peças de aeronaves ainda funcionando. Ao invés de descartar, engenheiros decidiram encontrar novas formas de aplicação para esses motores. Além dos caminhões, locomotivas e veículos ferroviários também foram equipados com turbinas para desobstruir trilhos cobertos de neve, mostrando como essa inovação foi ampliada para diferentes áreas.

Outros exemplos

E não foi só na União Soviética que essa ideia apareceu. Nos Estados Unidos, por exemplo, as pistas da Nascar começaram a utilizar veículos conhecidos como jet dryers. Equipados com turbinas de aviões, eles são utilizados para secar o asfalto depois da chuva ou derreter gelo. Esses veículos, mesmo após tantas décadas, continuam em operação, provando que motores aposentados podem ter uma nova vida.