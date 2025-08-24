Pedra espacial mais antiga que a Terra chega a residência

Uma história bem curiosa veio de McDonough, na Geórgia, Estados Unidos. Por lá, uma espécie de bola de fogo atravessou os céus e pousou na casa de um morador. Esse fenômeno chamou a atenção de especialistas que o identificaram como um meteorito – um pedaço de rocha que viaja pelo espaço há cerca de 4,56 bilhões de anos. Para se ter uma ideia, essa pedra é ainda mais antiga do que a própria Terra, com uma diferença de 20 milhões de anos.

A investigação desse meteorito foi realizada na Universidade da Geórgia, sob a direção do pesquisador Scott Harris.

Entendendo melhor o meteorito

Harris e sua equipe utilizaram técnicas microscópicas para analisar a rocha, que pertence a um cinturão localizado entre Júpiter e Marte. Acredita-se que esse meteorito tenha se originado de um asteroide, uma fonte abundante de materiais espaciais.

Scott comentou o fenômeno de maneira intrigante: “Este meteoro teve uma longa jornada antes de fazer contato com o solo de McDonough.” O morador, curioso, ainda busca por mais fragmentos da pedra que caiu em seu quintal.

Quando um meteorito se aproxima da Terra, seu tamanho e velocidade diminuem. Harris explicou: “A atmosfera da Terra é extremamente eficaz em desacelerá-los.” Para dar uma ideia da força desse impacto, ele notou que a rocha chegou com força equivalente a algo duas vezes maior que um projétil calibre 50, viajando a cerca de 1 quilômetro por segundo. Para se ter uma noção, isso é como correr 10 campos de futebol em menos de um segundo!

A análise da equipe resultou na coleta de aproximadamente 23 gramas do meteorito, que originalmente pesava 50 gramas antes de se dispersar ao atingir o chão. Classificado como um condrito de baixo metal (tipo L), esse meteorito nos lembra que existe uma conexão intrigante entre a história do nosso planeta e os mistérios do espaço. Essa rocha, formada há bilhões de anos, traz em sua composição vestígios do oxigênio da época.