Ruas Magno Arsolino e Madagascar recebem encascalhamento em Conceição

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação (Semob), deu início a serviços de encascalhamento nas ruas Magno Arsolino e Madagascar, localizadas no bairro Conceição, na zona Sul da capital. Essa ação ocorreu esta semana e faz parte de um cronograma contínuo de melhorias nas vias urbanas da cidade.

As ruas estavam em péssimas condições, com muitos buracos e trechos intransitáveis, tornando a circulação de veículos difícil e colocando em risco a segurança de pedestres. Com o encascalhamento, a equipe da Semob busca recuperar a infraestrutura da região, proporcionando mais segurança e conforto para os moradores.

O encascalhamento é uma solução eficaz, especialmente para vias que ainda não têm pavimentação adequada. Essa medida não só facilita a locomoção dos residentes, mas também melhora o acesso para serviços essenciais, como a coleta de lixo.

Essa iniciativa faz parte do compromisso da gestão municipal em atender às necessidades das comunidades, especialmente aquelas que mais carecem de infraestrutura básica. Em diversas áreas da cidade, outras frentes de trabalho continuam ativas, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida da população.

A Semob informa ainda que os serviços de manutenção das vias estão em andamento de forma permanente em todas as zonas da cidade, focando sempre na segurança e bem-estar dos cidadãos.