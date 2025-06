Gabriel Cartolano comenta saída do Fofocalizando

Gabriel Cartolano comenta rumores sobre saída do Fofocalizando

Gabriel Cartolano se pronunciou depois que surgiram rumores de que ele teria solicitado a saída do programa Fofocalizando, do SBT. De acordo com informações de bastidores, o apresentador estaria em busca de novos desafios profissionais, desejando se afastar da atração, na qual está há vários anos. Esses boatos geraram discussões sobre o futuro de Cartolano dentro da emissora.

Em uma entrevista concedida à colunista Fábia Oliveira, ele confirmou que conversou com Mauro Lissoni, o diretor artístico do SBT, sobre a sua situação. Contudo, Cartolano esclareceu que não deixará o programa de forma imediata. “Eu tive a conversa com o Mauro, diretor artístico, mas não vai ser agora”, disse ele, negando qualquer saída abrupta. O apresentador também afirmou que, por enquanto, planeja continuar colaborando com outros projetos na emissora, mostrando interesse em se manter ativo.

Essa decisão reflete a boa relação entre Cartolano e o SBT, onde ele já passou por diversas fases e se consolidou como uma figura importante no cenário do entretenimento da emissora.

Tensão ao vivo no SBT

Recentemente, o clima esquentou durante a transmissão do programa Alô Você, apresentado por Luiz Bacci. Um desentendimento ocorreu entre o jornalista Felipeh Campos e a delegada Raquel Gallinati enquanto discutiam um caso polêmico sobre uma jovem envolvida em um crime.

Felipeh questionou Raquel: “Porque você insiste em desmentir a doutora se ela deu a informação?” A delegada não hesitou em responder, deixando claro que seu compromisso era com a verdade e a lei. Isso irritou Felipeh, que pediu um tratamento respeitoso, destacando que ele faz parte da atração. “Se for pra levar pra esse caminho, aí a gente vai discutir num outro âmbito”, afirmou, buscando restabelecer o respeito durante a conversa.

Esses episódios nos bastidores do SBT evidenciam a dinâmica intensa e, por vezes, polêmica dos programas de fofoca e atualidades, onde debates acalorados podem acontecer ao vivo.