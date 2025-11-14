Rua centenária em Amsterdã encanta com túnel verde de árvores

Entre os muitos encantos de Amsterdã, um pedaço especial da cidade merece um destaque todo seu. A rua Lomanstraat, situada no bairro Oud-Zuid, tornou-se um verdadeiro espetáculo da natureza, atraindo olhares curiosos e encantados. Aqui, as árvores se inclinam melodiosamente sobre a rua, formando um túnel verde que muda de cor conforme as estações.

Esse fenômeno natural, que tem surpreendido os visitantes por anos, não foi planejado. As árvores da espécie London plane, conhecidas como plátanos, foram plantadas nas calçadas e, em busca do sol, acabaram se curvando para o centro da rua. Isso aconteceu porque as fachadas dos prédios altos bloqueavam a luz, levando os troncos a se moldarem para encontrar os raios solares.

Com o passar do tempo, os galhos se entrelaçaram, criando um corredor encantador. A beleza desse lugar não se limita a um único visual; ela se transforma ao longo do ano. No outono, você pode admirar tons vibrantes, enquanto na primavera, a rua ganha um verde exuberante que atrai tanto moradores quanto turistas.

A história dessa rua começa no início do século 20, quando foi planejada pelo arquiteto Hendrik Petrus Berlage. Ele criou o Plan Zuid, um projeto urbanístico que moldou a área com ruas largas e árvores generosas, fachadas de tijolos vermelhos e uma paisagem que ainda hoje é um dos traços característicos da região.

Apesar de toda a sua popularidade nas redes sociais, a Lomanstraat continua sendo um espaço residencial tranquilo. Ao contrário do agito do centro turístico de Amsterdã, essa rua mantém uma atmosfera pacífica. Mesmo assim, quem descobre esse túnel verde não resiste a tirar algumas fotos e registrar a beleza única daquele local, que se tornou um dos mais encantadores da cidade.