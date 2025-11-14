Entretenimento

Maiara e Maraisa gravam show natalino com convidados especiais

Foto: Rogerio Pallatta/SBT
Maiara & Maraisa registram show natalino com convidados

Na quinta-feira, 13 de novembro, as irmãs Maiara e Maraisa gravaram o especial “Natal In Concert” nos estúdios do SBT, criando um ambiente festivo repleto de emoções. O evento contou com a participação de convidados especiais, incluindo o cantor Pedro Mariano e a dupla Fred & Fabrício, que ajudaram a dar vida a um espetáculo musical que celebrou a magia do Natal.

Os estúdios foram transformados em um verdadeiro cenário natalino, repleto de luzes e uma decoração elaborada. Os figurinos das artistas também estavam harmonizados com o clima festivo, trazendo à tona a atmosfera de final de ano. Esse cuidado na produção visou proporcionar uma experiência visual impressionante não apenas para os convidados, mas também para a audiência em casa.

Além de fãs e familiares, o show contou com artistas da emissora, que se mostraram animados e participaram ativamente dos números musicais. Pedro Mariano, ao lado das irmãs, apresentou uma performance marcante, enquanto Fred & Fabrício trouxeram um toque de entrosamento que complementou perfeitamente o espetáculo.

Ainda esta semana, outro evento natalino foi registrado no SBT, com o cantor Zezé Di Camargo gravando o especial “Natal É Amor”, que teve como convidados Alexandre Pires e Paula Fernandes. Assim como no evento das irmãs, a plateia foi composta por artistas e familiares, criando um clima de confraternização.

Em uma outra frente, o SBT também anunciou a renovação de sua parceria com a Igreja Batista da Lagoinha para a transmissão do “Vira Brasil 2026”. No ano anterior, o evento alcançou uma audiência de mais de 11 milhões de telespectadores. A CEO do SBT, Daniela Abravanel Beyruti, destacou que este formato transmite valores como fé, esperança e união familiar.

O pastor e cantor André Valadão revelou que a edição de 2025 será ainda mais grandiosa, ocorrendo em São Paulo, Belo Horizonte e Orlando. O evento está previsto para receber mais de 100 mil pessoas, com transmissão para milhões de lares.

Essas iniciativas são parte da grade de atrações do SBT para o final do ano, consolidando a presença da emissora em produções voltadas ao público familiar e religioso, além de reforça-la como um espaço importante na música e entretenimento.

