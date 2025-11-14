Nova tendência promete substituir azulejos nas cozinhas em 2026

As cozinhas brasileiras estão passando por uma revolução! Tradicionalmente, azulejos sempre foram os queridinhos para revestir paredes, mas uma nova opção está se destacando e promete agitar o cenário a partir de 2026: as placas de pedra sinterizada. Essas placas já estão sendo enxergadas por arquitetos e fabricantes como uma alternativa super prática e moderna.

Diferente dos revestimentos cerâmicos que exigem uma montagem laboriosa com várias peças e rejuntes, as placas de pedra sinterizada oferecem superfícies amplas e contínuas. Isso é ótimo para quem busca cozinhas integradas e visualmente limpas, tendências que têm sido cada vez mais valorizadas em reformas e novos empreendimentos.

O que é pedra sinterizada

Mas, afinal, o que é essa pedra sinterizada? Ela é formada pela compactação de minerais naturais sob altas temperaturas e pressão, resultando em uma placa robusta e de baixa porosidade. Isso significa que o material resiste bem a impactos e variações de temperatura ao longo do tempo.

Visualmente, essas placas imitam acabamentos nobres, como mármore e granito, mas são mais leves e fáceis de manusear. Isso facilita a instalação em diferentes áreas, como paredes e bancadas. Outro ponto positivo é que as empresas estão investindo em processos mais sustentáveis, usando matérias-primas naturais e, em certos casos, conteúdo reciclado, o que pode ser um atrativo para quem se preocupa com o meio ambiente.

Revestimento contínuo nas cozinhas

Um dos principais encantos da pedra sinterizada é a maneira como é instalada. Ao invés de juntar várias peças com rejuntes visíveis, as placas podem cobrir grandes áreas com pouquíssimas emendas. Isso não só melhora a estética, mas também a limpeza. As juntas, que geralmente acumulam gordura e umidade, podem ser uma dor de cabeça. Com a superfície quase contínua, a cozinha ganha um charme mais moderno e arejado, aumentando a sensação de espaço.

Manutenção e durabilidade

Sobre a manutenção, essas placas são super práticas. Elas suportam altas temperaturas, umidade e contato com alimentos sem deformar ou manchar. A superfície menos porosa também ajuda a evitar que resíduos se acumulem, facilitando a limpeza com um simples pano úmido e detergente neutro.

Além disso, a cor e a textura das placas costumam se manter bonitas ao longo do tempo, desde que sejam instaladas corretamente. Isso traz mais tranquilidade para quem adora ambientes bem cuidados.

Tendências estéticas para 2026

Visualmente, as placas de pedra sinterizada seguem a onda do naturalismo sofisticado. Para os próximos anos, espera-se uma paleta de cores em tons neutros, como cinza pedra e branco levemente aquecido. Esses tons combinam bem com móveis de madeira clara e metais em acabamentos diversos, garantindo que as cozinhas possam acompanhar mudanças de decoração sem precisar trocar o revestimento.

Com essa abordagem, a ideia é criar ambientes mais minimalistas, com linhas retas e poucos elementos, permitindo que o material escolhido se torne o pano de fundo perfeito para qualquer estilo.

Azulejos vão desaparecer?

Apesar das inovações, os azulejos ainda estão muito presentes nas construções. Isso se deve, em parte, à variedade de modelos disponíveis, à tradição no seu uso e, claro, ao custo inicial que costuma ser mais acessível. Para reformas, especialmente as que pedem um orçamento mais apertado, os azulejos continuam sendo uma escolha popular.

Entretanto, as placas de pedra sinterizada têm tudo para conquistar mais espaço, especialmente em projetos que priorizam a integração de ambientes, como a cozinha com a sala de estar. Com o tempo, o uso dessas placas deve se mostrar uma alternativa super viável, tanto em beleza quanto em praticidade.