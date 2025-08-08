Estudo aponta suplementos acessíveis que melhoram a memória em idosos

Os suplementos prebióticos como a inulina e os FOS (frutooligossacarídeos) têm mostrado trazer benefícios à saúde cerebral de pessoas mais velhas. Uma pesquisa recente realizada pelo King’s College London revelou que, após 12 semanas de consumo diário dessas substâncias, houve uma melhora significativa nas funções cognitivas de idosos acima dos 60 anos.

Esses suplementos, que você consegue encontrar em farmácias internacionais, têm se mostrado eficazes na melhora da memória e do aprendizado através de testes aplicados aos participantes.

Estudo detalhado: Participação e resultados

A pesquisa contou com 36 pares de gêmeos que tinham mais de 60 anos. Um dos gêmeos de cada par foi tratado com o suplemento prebiótico, enquanto o outro ficou com um placebo. Os resultados foram bem animadores: aqueles que tomaram inulina ou FOS apresentaram melhorias notáveis nos testes cognitivos. Essas substâncias ajudam a favorecer a saúde da microbiota intestinal, especialmente a bactéria Bifidobacterium, que é essencial para o equilíbrio neural.

Conexão entre intestino e cérebro

Esse estudo traz à tona uma visão bastante atual sobre como o intestino pode ser visto como um “segundo cérebro”. O aumento das bactérias boas no intestino dos participantes sugere que isso pode ajudar na prevenção de doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer. A ligação entre a saúde intestinal e a saúde cerebral oferece uma abordagem inovadora para melhorar as funções cognitivas em pessoas mais velhas.

Impactos e limitações observadas

Apesar das melhorias cognitiva serem animadoras, o estudo não encontrou mudanças significativas na saúde física dos participantes. Aspectos como a força muscular permaneceram os mesmos, reforçando que a prática de atividades físicas continua sendo crucial para o bem-estar geral dos idosos. Assim, os prebióticos não devem substituir os exercícios, mas são uma opção segura e acessível para auxiliar a saúde cognitiva.

O futuro da pesquisa e implicações práticas

Este estudo abre portas para novos tipos de pesquisa. Os pesquisadores pretendem incluir grupos maiores, buscando analisar a continuidade dos efeitos dos prebióticos ao longo do tempo. Essa linha de investigação pode mudar a forma como pensamos sobre envelhecimento saudável, usando suplementos simples para ajudar a prevenir o declínio cognitivo. Apesar do otimismo, ainda é preciso ter cautela. Mais estudos são necessários para confirmar a duração desses benefícios.