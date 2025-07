Rompe tubulação e inunda Câmara Municipal em MG

Uma adutora sofreu danos durante uma obra realizada pela Prefeitura de Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte. O incidente ocorreu no sábado e resultou em um jato de água que inundou parte da Câmara Municipal da cidade.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o impacto do ocorrido, revelando o teto de algumas áreas danificadas e a água caindo como uma “cachoeira”. Mesas e cadeiras dentro do prédio também foram afetadas, mostrando os estragos causados pela quantidade de água que invadiu o local.

De acordo com informações da Defesa Civil municipal, os andares mais atingidos foram o primeiro e o quarto. Em resposta à situação, a Câmara Municipal foi temporariamente fechada para uma avaliação técnica das condições do prédio. Felizmente, não houve feridos entre os servidores que trabalham no local durante o incidente.

As autoridades locais continuam monitorando a situação para garantir a segurança de todos e avaliar os danos antes da reabertura da Câmara. A expectativa é que a avaliação técnica aconteça rapidamente, permitindo que a situação seja resolvida o mais breve possível.