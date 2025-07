Vantagens de voar na classe mais exclusiva dos aviões

Com passagens que podem ser bem caras, viajar na primeira classe é o sonho de muitos. E não é para menos: quem não gostaria de desfrutar de poltronas amplas, refeições de chef, atendimento sempre cuidadoso e lounges reservados, tudo isso antes mesmo de embarcar?

Mas a Singapore Airlines inovou ainda mais com sua Suites Class, disponível nos voos do Airbus A380 entre Singapura e Nova York. O preço? Por volta de US$ 18 mil, ou seja, cerca de R$ 100 mil na cotação atual. O engenheiro e blogueiro Derek Low compartilhou suas impressões sobre essa experiência de viagem de luxo em seu site.

Lounges luxuosos

Antes mesmo de embarcar, a experiência já é incrível. Os passageiros têm acesso a lounges exclusivos com vistas de tirar o fôlego. Ali, o tratamento é VIP: é possível relaxar em áreas com massagens e até tomar um banho quente antes do voo. Essas regalias tornam o início da jornada realmente especial.

Refeições da alta gastronomia

No que diz respeito à alimentação, Low se deliciou com um verdadeiro banquete, incluindo pratos refinados, como lagosta, foie gras e caviar. E as bebidas? Nada menos que espumante Dom Pérignon e café jamaicano Blue Mountain, que pode custar quase US$ 50 apenas por 450 gramas, estão à disposição durante a viagem. É uma experiência gastronômica que vai muito além do que estamos acostumados a ver nos aviões.

Produtos de grife

A sofisticação não para por aí. Os passageiros recebem fones de ouvido Bose, roupas de cama luxuosas e até pijamas da Givenchy. Para completar, um kit de higiene e perfume da Salvatore Ferragamo garante que tudo seja pensado nos mínimos detalhes para o conforto e bem-estar do viajante a bordo.

Camas de casal

Um dos grandes atrativos da Suites Class são as camas de casal, que transformam o voo em uma experiência de hotel cinco estrelas. Isso é algo que nenhuma outra companhia oferece, proporcionando um sono tranquilo e relaxante durante a viagem. É uma forma completamente nova de viajar, que promete transformar longas horas em conforto absoluto.