8 bandas de rock que impressionaram Jack Black ao ouvi-las

Jack Black e Suas Influências Musicais

Jack Black, conhecido como um dos mais carismáticos atores de comédia, não é apenas famoso por seus papéis no cinema, mas também por sua paixão pela música. Junto com seu colega Kyle Glass, ele forma a banda Tenacious D, onde expressa sua energia e talento musical. Seu amor pela música o levou a interpretar personagens que refletem essa paixão, como em filmes como Escola de Rock e Tenacious D e o Pacto de Destino. Com isso, muitos fãs se perguntam quais são as bandas preferidas de Jack Black.

1. Led Zeppelin

Black declarou que o Led Zeppelin é "a maior banda de rock de todos os tempos", superando até ícones como os Beatles e os Rolling Stones. A banda de rock britânica, formada na Londres dos anos 60, é conhecida por suas influências em hard rock e heavy metal, tendo vendido mais de 200 milhões de álbuns mundialmente. Suas músicas clássicas, como "Stairway to Heaven" e "Whole Lotta Love", continuam a ser reconhecidas e admiradas.

2. OFF!

Outra banda que Black admira é o grupo de punk rock OFF!, liderado por Keith Morris. Durante sua carreira, OFF! lançou uma série de músicas curtas e intensas, além de criativos clipes musicais, mostrando a essência do punk. Black teve a oportunidade de atuar em dois vídeos da banda, demonstrando seu entusiasmo e admiração por eles.

3. AC/DC

Black também não esconde seu amor pelo AC/DC, uma das bandas de rock mais emblasadas do mundo. Reconhecida pelas performances enérgicas e pelos hinos "Highway to Hell" e "Back in Black", AC/DC se tornou parte da cultura pop, tocando em inúmeros eventos esportivos. Em várias entrevistas, Black expressou que "Back in Black" deveria estar sempre entre os melhores álbuns de rock já lançados.

4. Pixies

Os Pixies têm um lugar especial no coração de Jack Black. Conhecidos pelo hit "Where’s My Mind", a banda foi fundamental para o rock alternativo na década de 80. Black considera o álbum de estreia da banda, Surfer Rosa, uma das melhores obras já feitas, por sua originalidade e influência na cena musical.

5. Devo

Black também elogia a banda Devo, conhecida pelo seu som inovador e por misturar comédia com música. A abordagem satírica da banda e suas músicas divertidas impactaram diretamente a carreira de Black, que considera Devo uma grande fonte de inspiração para sua própria banda, Tenacious D.

6. Tom Waits

O icônico Tom Waits, conhecido por sua voz única e letras sombrias, é outro artista que inspirou Jack Black. Black destaca o álbum Bad as Me como uma de suas obras-primas, afirmando que a profundidade das músicas de Waits o torna um artista atemporal.

7. Yes

A banda britânica Yes, com suas composições complexas e influências de jazz, é admirada por Jack Black. Ele reconhece seus membros como mestres em suas próprias técnicas musicais e destaca a importância da banda no rock progressivo.

8. Radiohead

Por fim, a banda Radiohead, famosa por sua inovação musical, conquistou Jack Black com o álbum The Bends. Black declarou que a produção desse disco é emocionante e cativante, o que o faz considerar a banda uma das melhores da história do rock.

A trajetória musical de Jack Black e suas influências mostram como a música é parte integral de sua identidade, tanto no palco quanto na tela. Através de suas declarações e performances, ele continua a encantar fãs ao redor do mundo, solidificando seu lugar tanto como ator quanto como músico.