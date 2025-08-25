Roberto Carlos e os impasses do coração

Ao longo de sua vida, Roberto Carlos sempre esteve cercado de histórias de amor. O Rei, como é chamado por seus fãs, se casou oficialmente três vezes, mas nunca deixou de despertar curiosidade sobre seus envolvimentos afetivos e paqueras que marcaram diferentes fases de sua trajetória.

Entre boatos e paixões reais, uma revelação surpreendente voltou a chamar atenção recentemente: uma das grandes estrelas da Jovem Guarda afirmou que rejeitou um possível romance com ele no auge da fama.

A cantora em questão é Wanderléa, ícone do movimento que sacudiu o Brasil nos anos 1960. Companheira de palco de Roberto Carlos e Erasmo Carlos, a artista conviveu de perto com o Rei em seus primeiros anos de sucesso e chegou a despertar a atenção dele. Apesar da aproximação e do clima de flerte, Wanderléa tomou uma decisão que poderia ter mudado a história entre os dois: recusou um namoro com Roberto Carlos.

Rejeitou aproximação com o Rei por conta do assédio

Segundo a própria cantora, o motivo para não seguir adiante com o envolvimento foi simples, mas muito sensato. Wanderléa revelou que achava Roberto Carlos extremamente charmoso e atraente, mas logo percebeu que o cantor vivia cercado por fãs e mulheres interessadas. Para ela, manter um relacionamento nesse cenário não seria saudável. “Ele era um gato, mas muito assediado. Eu pensei que não daria certo”, contou em entrevista.

Além disso, Wanderléa também mencionou que chegou a trocar olhares com Erasmo Carlos, mas que preferiu preservar a amizade e a parceria musical com os dois artistas. Essa escolha, segundo ela, fortaleceu o vínculo que mantêm até hoje, descrito por ela como uma relação familiar. “Eles eram muito de tomar conta de mim, como irmãos”, relembrou.

Os romances e paixões de Roberto Carlos

Ao longo das décadas, a vida amorosa do cantor sempre despertou curiosidade. Entre suas esposas oficiais, estão Cleonice Rossi, mãe de seu filho mais velho, Maria Rita, que faleceu precocemente, e Myrian Rios, que também marcou presença em sua vida.

Além dessas uniões, o Rei também foi alvo de inúmeras especulações sobre namoros com mulheres famosas e anônimas. O magnetismo do cantor, somado à sua voz romântica e letras marcantes, sempre o colocaram como símbolo de paixão no imaginário brasileiro.

No entanto, a recusa de Wanderléa mostra um lado curioso dessa trajetória: nem sempre a admiração resultava em romance. Sua decisão, baseada no respeito e na preservação da amizade, ajudou a construir um elo duradouro entre os ícones da Jovem Guarda, que ultrapassou os limites do palco e chegou até os dias atuais.