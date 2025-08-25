Globoplay lança documentário sobre Maguila e série de Brumadinho

Até o final de 2024, será lançado um documentário sobre Adilson "Maguila" Rodrigues, um dos maiores nomes do boxe brasileiro, que faleceu este ano em consequência de problemas relacionados à demência pugilística. A informação foi confirmada recentemente.

Trajetória de Maguila

Nascido em Sergipe, Maguila teve uma carreira impressionante no boxe, atuando profissionalmente por 17 anos na categoria dos pesos pesados. Ao longo de sua trajetória, ele participou de 85 lutas, conquistando 77 vitórias, sendo 68 delas por nocaute. Em 1995, ele tornou-se campeão mundial pela Federação Mundial de Boxe, uma entidade que na época enfrentava algumas controvérsias.

Maguila teve combates memoráveis contra grandes nomes do boxe, como George Foreman e Evander Holyfield, que contribuíram para seu reconhecimento internacional. Ele se tornou uma figura popular no Brasil durante as décadas de 1980 e 1990, sendo um ícone não apenas no esporte, mas também na cultura popular.

Produções Paralelas: Brumadinho em Foco

Além do documentário sobre Maguila, outra produção significativa está sendo preparada. A série documental “Arrastados” será baseada no livro da jornalista Daniela Arbex e abordará a tragédia de Brumadinho, que ocorreu em 2019 e resultou na morte de mais de 270 pessoas. O caso continua sob investigação, e os familiares das vítimas seguem em busca de justiça.

Dirigida por Mariana Jaspe, a série contará com seis episódios que trarão depoimentos de membros da Polícia Federal, do Ministério Público e de familiares das vítimas. Além disso, o projeto incluirá informações atualizadas sobre a situação atual da cidade e sobre as buscas por corpos ainda desaparecidos.

Importância das Produções

A iniciativa de criar documentários que abordam tanto o esporte quanto questões sociais ressalta o compromisso da plataforma em oferecer conteúdos que informam e entretêm. Enquanto o documentário sobre Maguila celebra a trajetória de um ídolo nacional, “Arrastados” destaca um dos incidentes mais tristes da história recente do Brasil, promovendo uma discussão essencial sobre responsabilidade e reparação para as vítimas e a sociedade.