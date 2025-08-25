Bilionários investem em bunkers de luxo para proteção futura

Muita gente tem pensado nos bunkers como uma solução para a sobrevivência, especialmente com toda a ansiedade em torno de possíveis apocalipses. Esses espaços, que podem ser subterrâneos, oferecem uma proteção considerável contra diferentes tipos de desastres, sejam naturais ou causados pelo homem.

Tradicionalmente, bunkers não são exatamente conhecidos por serem áreas de luxo; a funcionalidade geralmente fala mais alto do que o conforto. Mas agora, alguns bilionários estão mudando essa ideia. Nomes como Mark Zuckerberg, do Meta, e Jeff Bezos, da Amazon, estão investindo em refúgios superluxuosos que não só protegem, mas também proporcionam uma experiência premium, mesmo em situações críticas.

Empresas como a Safe estão se empenhando para criar mais de mil bunkers ao redor do mundo através do projeto chamado Aerie. Os preços para esses espaços, que podem chegar a US$ 2 milhões por 185 m², refletem a exclusividade desse mercado. E a Safe não está sozinha; a Atlas Shelter, por exemplo, tem planos para construir mais de 300 unidades anualmente.

Spas e alta gastronomia: conheça a estrutura dos bunkers de luxo

Os bunkers de luxo não oferecem apenas segurança. Eles estão equipados para garantir um alto nível de conforto. Imagina só: spas sofisticados, menus gourmet e até atendimento médico disponível a qualquer hora. Algumas dessas fortificações contam com telas panorâmicas que criam a ilusão de cenários externos, tornando o confinamento mais tranquilo e relaxante.

Além disso, a Safe anunciou que seus bunkers são projetados para serem totalmente autossuficientes. Isso significa que eles funcionam sem precisar de energia externa, o que é uma grande vantagem.

Porém, é importante notar que esse tipo de alojamento tem um custo bastante alto, o que mostra que a sobrevivência em tempos de crise está se transformando em um luxo acessível a poucos.