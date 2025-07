Robert Downey Jr. revela bastidores de “Vingadores: Doomsday”

O ator Robert Downey Jr. compartilhou um vídeo em suas redes sociais na manhã de sexta-feira, 25 de agosto, mostrando um pouco de sua rotina de pré-gravações do filme “Vingadores: Doomsday”. Neste novo projeto, Downey não interpretará mais o icônico Homem de Ferro, personagem que o tornou famoso no Universo Cinematográfico da Marvel, mas sim o Doutor Destino, um vilão clássico dos quadrinhos.

No vídeo, o ator é visto cantando a música “Change of Scenery”, lançada por seu filho, Indio Downey. Ele acompanhou essa publicacão com a frase “Hino do MCU da manhã”, revelando sua animação para o início das filmagens.

Em março deste ano, a Marvel fez um grande anúncio em uma live surpresa, revelando o elenco do novo filme “Vingadores: Doomsday”, que tem estreia marcada para dezembro de 2026. O evento foi um sucesso, acumulando cerca de 275 milhões de visualizações em mais de cinco horas de transmissão, destacando a forte expectativa em torno do projeto.

No total, 27 atores foram confirmados no elenco, incluindo Vanessa Kirby como Mulher-Invisível, Simu Liu como Shang-Chi, Florence Pugh como Yelena Belova, David Harbour como Guardião Vermelho e Rebecca Romijn como Mística. Esses nomes fazem parte de uma nova geração de heróis e vilões que irão compor o rico universo da Marvel.

Além de “Vingadores: Doomsday”, a Marvel também anunciou uma sequência intitulada “Vingadores: Guerras Secretas”, programada para ser lançada em dezembro de 2027, prometendo continuar a saga épica que cativou os fãs ao longo dos anos.