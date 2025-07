Regina Duarte é homenageada por Ratinho no SBT

Aracaju

A atriz Regina Duarte, que não aparece na televisão desde sua saída da Rede Globo em 2020, será homenageada pela segunda vez em três meses no SBT. A homenagem ocorrerá no programa apresentado por Ratinho, marcada para esta sexta-feira, dia 25.

Regina receberá um troféu especial denominado "Para Sempre Nossa Estrela". Esta premiação foi criada pelo apresentador para reconhecer e celebrar artistas que deixaram um legado significativo na história da televisão brasileira e que tocaram gerações com seu talento.

Durante o programa, Regina Duarte participará de uma noite de festa e emoção, onde relembrará momentos importantes de sua carreira e será exaltada por suas contribuições à cultura do País.

Esta é a segunda vez que Regina é homenageada no SBT. Em maio deste ano, ela já havia recebido um Troféu Imprensa especial, em reconhecimento a sua trajetória no meio televisivo.

Regina Duarte começou sua carreira no SBT em 1985, quando atuou na série "Joana". A produção era originalmente escrita por Manoel Carlos para a Rede Manchete, mas passou a ser veiculada no SBT após desentendimentos entre os produtores e a antiga emissora.

Em 2024, Regina tinha negociado um papel na novela "A Caverna Encantada", mas acabou recusando a proposta da emissora.

A homenagem será exibida no quadro "Boteco do Ratinho", que também conta com a presença de duplas sertanejas, como Edson & Hudson e Cezar & Paulinho, além do humorista Rodrigo Capella, que complementa a lista de convidados da noite.