as controvérsias dos atores que interpretaram o Bozo

O SBT vai transmitir nesta sexta-feira, dia 25, às 23h20, o primeiro episódio do documentário intitulado "Sempre Rir: A História do Palhaço Mais Famoso do Mundo", que conta a trajetória do personagem Bozo. No dia seguinte, sábado, 26, o documentário completo estará disponível na plataforma de streaming da emissora.

O palhaço Bozo, que conquistou o público brasileiro, foi interpretado por pelo menos 15 atores ao longo dos anos. Entre eles, destacam-se Décio Roberto, que faleceu em 1991, aos 33 anos, após complicações de uma doença infecciosa. Outro intérprete marcante foi Wanderley Tribeck, conhecido como Wandeko Pipoka, que foi o primeiro a dar vida ao Bozo no SBT e faleceu em junho do ano passado, aos 73 anos, em decorrência de um infarto.

Nos Estados Unidos, Fran Avruch, que também foi um dos mais conhecidos intérpretes do Bozo, faleceu com 90 anos em sua casa em Boston. Ele atuou como o palhaço entre 1959 e 1970.

Atores que interpretaram o Bozo

Um dos Bozos mais controversos foi Arlindo Barreto, cuja história inspirou o filme "Bingo – O Rei das Manhãs", lançado em 2017, com Vladimir Brichta no papel principal. O filme revela que Arlindo enfrentou problemas com drogas, a ponto de chegar a cheirar cocaína até fazer seu nariz sangrar. Além disso, ele ficou famoso por algumas situações polêmicas, como a ocorrência de palavrões ao vivo durante um teste para o papel e um encontro íntimo imprevisto com a cantora Gretchen após uma apresentação.

Entre os outros intérpretes do Bozo no SBT, destacam-se:

Luis Ricardo , que ainda está em atividade, apresentando sorteios da Tele Sena. Ele foi descoberto enquanto se apresentava no circo da família e ganhou destaque no programa por suas habilidades com mágica e equilibrismo.

Marcos Pajé , que começou como músico na banda do Bozo, passou a interpretá-lo depois de passar no teste. Ele também enfrentou problemas com drogas, mas atualmente se dedicou à vida religiosa, fazendo pregações em igrejas evangélicas.

Edilson Oliveira , conhecido como Chiquinho do programa da Eliana, revezava-se com Luis Ricardo nos palcos.

Luiz Leandro, que tinha experiência como o palhaço Remelexo no circo de seu pai, também interpretou o Bozo.

Outros artistas que deram vida ao personagem incluem Paulo Seyssel Neto, Charles Myara (o primeiro Bozo do Rio de Janeiro), Nanni Souza (produtor da TVS Rio), Evandro Antunes e Evandro Tunes.

O SBT também lançou um teaser do documentário, despertando a curiosidade do público sobre a história do palhaço que se tornou um ícone da televisão brasileira.