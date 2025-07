O Rio Jaguaribe, no Ceará, é mais do que um simples corpo d’água; ele é um verdadeiro agente de transformação no semiárido. Seu leito serpenteia por regiões que, historicamente, sofreram com a seca, mas que, graças a investimentos em infraestrutura, se tornaram produtivas. Esse rio abastece várias cidades, como Jaguaribe, Limoeiro do Norte e Russas, além de Fortaleza, que se beneficia da água do açude Castanhão, essencial para a vida de milhões.

Em 2024, o Brasil superou a marca de 5 milhões de toneladas em exportações de carne de frango. Mas no Ceará, as frutas tropicais, irrigadas com a água do Jaguaribe, estão começando a brilhar no mercado internacional. Essas frutas, muitas vezes plantadas sob técnicas inovadoras, mostram que é possível cultivar com sucesso mesmo em condições desafiadoras.

Castanhão: controle hídrico e produção agrícola intensiva

O açude Castanhão, inaugurado em 2003, é o maior reservatório do Brasil, com uma capacidade impressionante de 6,7 bilhões de metros cúbicos. Ele regula a água do Jaguaribe e abastece cerca de 3 milhões de pessoas. Além disso, garante que a produção agrícola continue, mesmo durante longas estiagens. O sistema Eixão das Águas, que faz parte desse complexo, ajuda a suprir a Região Metropolitana de Fortaleza, essencial para a vida na capital.

O Vale do Jaguaribe se destaca na produção de frutas como melão, banana, manga e mamão. Só em 2023, o estado exportou mais de 200 mil toneladas dessas frutas, com foco nesta região. O uso de técnicas como irrigação por gotejamento e controle digital de água torna o cultivo mais eficiente e competitivo, mesmo em meio ao clima seco.

A face que não aparece: poluição e degradação crescente

Apesar de todos esses avanços, o Rio Jaguaribe enfrenta sérios problemas ambientais. A ocupação desordenada de suas margens, o descarte de esgoto e a falta de fiscalização têm prejudicado a qualidade da água e o ecossistema local. Em áreas urbanas e periurbanas, a poluição já impacta as comunidades ribeirinhas, as plantações e a fauna.

Dados de órgãos ambientais apontam que muitos afluentes do Jaguaribe apresentam níveis preocupantes de coliformes fecais. Isso é resultado da falta de saneamento básico e da escassez de projetos que visem preservar as nascentes. Essa degradação silenciosa não só ameaça a fruticultura irrigada, mas coloca em risco a segurança hídrica das comunidades locais.

Desenvolvimento, empregos e fixação no campo

A fruticultura irrigada no Vale do Jaguaribe é um motor de mudança social. Ela cria empregos diretos e indiretos, fortalece cooperativas e movimenta agroindústrias. Esse cenário ajuda a manter várias famílias no campo, evitando que busquem oportunidades nas cidades. municípios como Quixeré e Morada Nova estão vivendo um novo ciclo de desenvolvimento, movidos pela combinação de água, tecnologia e planejamento.

A sustentabilidade do Jaguaribe depende de ações eficazes e integradas. A Agência Nacional de Águas (ANA) defende uma ampliação no controle das outorgas, o uso de tecnologia para monitoramento dos recursos hídricos e a promoção do reuso de água. Iniciativas como o Cinturão das Águas do Ceará buscam aliviar a pressão sobre o rio e distribuir melhor os recursos hídricos do estado.

Além disso, fazer projetos de educação ambiental e de assistência técnica nas comunidades é fundamental para manter o equilíbrio entre produção e conservação. No semiárido, o compromisso com o uso consciente da água e a preservação das nascentes é essencial para garantir uma produção sustentável.

Jaguaribe: entre a abundância e o risco

O Rio Jaguaribe representa a dualidade do semiárido brasileiro. Ele tem a capacidade de gerar riqueza e alimentar o mundo, mesmo enfrentando um clima rigoroso. Porém, essa riqueza pode rapidamente se transformar em risco ambiental se medidas adequadas não forem tomadas.

Preservar o Jaguaribe significa assegurar que essa região continue próspera e equilibrada. A água que atualmente transforma vidas pode, se não for bem cuidada, deixar um rastro de escassez no futuro. O rio é mais que um recurso; é uma ligação essencial entre a natureza, a economia e o futuro do Nordeste.