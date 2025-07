Prognóstico Vissel Kobe x Sanfrecce Hiroshima – J-League

No próximo dia 5 de julho, às 11h, acontece uma partida adiada da 5ª jornada da J-League entre Vissel Kobe e Sanfrecce Hiroshima, que promete chamar a atenção dos torcedores. Ambas as equipes estão buscando se aproximar da zona de classificação para competições internacionais, e um triunfo poderia levar uma delas à 3ª posição do campeonato.

Atualmente, o Vissel Kobe enfrenta desafios na defesa do título conquistado na temporada anterior. A equipe ocupa o 4º lugar com 37 pontos, uma posição abaixo do Kyoto Sanga, que possui 38 pontos. O time não perde há cinco jogos, mas na última rodada, o empate sem gols contra o Avispa Fukuoka quebrou uma sequência de quatro vitórias consecutivas.

Por outro lado, o Sanfrecce Hiroshima está na 5ª posição, com 36 pontos, e também mira os primeiros lugares da tabela. O time está a apenas dois pontos do Kyoto Sanga e precisa de um bom resultado para seguir na briga. Após uma convincente vitória de 4 a 0 sobre o Yokohama FC, a equipe teve uma surpresa negativa ao perder em casa para o Nagoya Grampus, por 2 a 1, no último sábado. O técnico Michael Skibbe, conhecido por sua vasta experiência aos 59 anos, buscará corrigir os erros para voltar a somar pontos.

Esse confronto entre Vissel Kobe e Sanfrecce Hiroshima é considerado crucial para as ambições de ambas as equipes na competição, já que cada ponto pode fazer a diferença na luta pela qualificação para torneios internacionais.