Atriz de A Viagem fala sobre rejeição do público

A personagem Bia, interpretada por Fernanda Rodrigues na novela “A Viagem”, se tornou uma das mais odiadas pelo público. A atriz relembrou momentos da trama, destacando o comportamento revoltado da personagem, que maltratava sua mãe, vivida por Lucinha Lins. Este papel marcou tanto a vida de Fernanda que em um shopping, uma mulher a abordou de maneira agressiva, batendo com a bolsa e exclamando: “Você não pode falar assim com a sua mãe!”. Curiosamente, sua mãe na vida real estava ao seu lado no momento. Fernanda revela que já recebeu várias situações semelhantes nas ruas, resultado da forte percepção do público sobre a Bia.

A atriz também comentou sobre o motivo do sucesso da novela, que atualmente está sendo reprisada no programa “Vale a Pena Ver de Novo”. Ela acredita que a conexão entre o elenco foi fundamental para a aceitação do público. Os laços entre os atores, como com Lucinha Lins e Christiane Torloni, trouxeram um toque de veracidade às relações mostradas na novela, misturando vida real e ficção.

Fernanda argumenta que o sucesso por trás das câmeras pode influenciar o desempenho da trama. Quando os atores estão bem conectados e se envolvem nas histórias que interpretam, o resultado tende a fazer mais sucesso. Para ela, os personagens são reflexos da vida real e isso ajuda a criar um laço emocional com o público.