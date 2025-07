50 Cent lança canal de ação no Pluto TV

Curtis "50 Cent" Jacksonat the season 4 premiere of "Power Book II: Ghost" held at The Hammerstein Ballroom on June 6, 2024 in New York City.

Curtis "50 Cent" Jacksonat the season 4 premiere of "Power Book II: Ghost" held at The Hammerstein Ballroom on June 6, 2024 in New York City. John Nacion

Lançamento do Canal 50 Cent Action na Pluto TV Marca o 50º Aniversário do Artista

No último domingo, 6 de julho, 50 Cent, o famoso rapper e empresário, celebrou seu 50º aniversário com o lançamento do canal 50 Cent Action na plataforma de streaming Pluto TV. Este novo canal promete trazer uma programação recheada de filmes emocionantes e séries de sucesso.

Em parceria com a Lionsgate, o canal oferecerá gratuitamente uma seleção de thrillers e produções de grande impacto que foram pessoalmente escolhidos por 50 Cent. A estreia do canal faz parte de uma celebração maior, pois 50 Cent lançou neste fim de semana a "Coleção Curtis", que inclui filmes estrelados pelo próprio artista. Entre os títulos estão “Freelancers”, “Righteous Kill”, “Fire with Fire”, “Set Up”, “Blood Out” e “Caught in the Crossfire”.

Em sua declaração sobre o lançamento, 50 Cent expressou entusiasmo com a novidade: "Estou animado por trazer o 50 Cent Action para a Pluto TV. Com o sucesso do canal, este é o próximo grande passo — e lançá-lo no meu aniversário torna tudo ainda mais especial.” Ele destacou a parceria com a Lionsgate como uma oportunidade de oferecer entretenimento de alta qualidade para um número ainda maior de fãs, que poderão assistir gratuitamente.

A Pluto TV, que foi lançada em 2013 e está sediada em Los Angeles, é uma plataforma de streaming pertencente à Paramount Studios, contando com mais de 250 canais. Antes de sua chegada ao Pluto TV, o canal 50 Cent Action já estava disponível em outras plataformas de streaming, como Roku, LG, Prime Video, Sling TV e DIRECTV.

Além de se dedicar ao lançamento do canal, 50 Cent não para de expandir sua carreira no cinema. Ele foi escalado para o filme "Street Fighter", onde interpretará Balrog, um ex-boxeador que trabalha como segurança do vilão principal da trama. Além disso, ele fará parte do elenco do filme de terror "SkillHouse", que será lançado em julho, e do projeto "Free Agents", dirigido por Deon Taylor.

Com o canal 50 Cent Action, o artista reafirma sua influência tanto na música quanto no cinema, permanecendo focado em expandir seu império no entretenimento.