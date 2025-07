Drinques à beira do jardim no Hotel de Russie, em Roma

Localizado a poucos passos da Piazza del Popolo, em Roma, o Hotel de Russie é um importante marco histórico e cultural da cidade. O prédio, que remete ao século 19, foi uma inspiração para o cineasta francês Jean Cocteau durante a Primeira Guerra Mundial, que o descreveu como um “paraíso terreno” em uma de suas cartas. Na época, muitos intelectuais da Europa estavam em exílio ou no front, e Cocteau pode desfrutar do local colhendo laranjas em seu pomar e trocando ideias com o famoso pintor espanhol Pablo Picasso, que se hospedava no quarto ao lado. Juntos, eles criaram o primeiro espetáculo de balé cubista.

Com o passar dos anos, o hotel accue parte da elite cinematográfica, incluindo estrelas como Greta Garbo e Ingrid Bergman. Após a Segunda Guerra Mundial, o edifício passou a ser usado como instalação militar e abrigou estúdios da RAI, a rede italiana de rádio e televisão. Atualmente, é um hotel de luxo administrado pela rede Rocco Forte Hotels, que assumiu a gestão há 25 anos.

Um dos principais atrativos do Hotel de Russie é seu charmoso jardim, repleto de heras, onde estão localizados o restaurante Le Jardin e o bar Stravinskij. O Le Jardin oferece pratos típicos da culinária italiana, enquanto o bar é um local ideal para relaxar com um drinque à sombra. Além disso, uma nova adição chamada Aquazzura foi criada em parceria com a marca de sapatos, servindo deliciosos tacos e tequila, criando um ambiente de oásis no coração agitado da capital italiana.

O hotel também conta com um spa requintado, construído em mármore e terracota, inspirado nas antigas termas romanas. Os hóspedes podem aproveitar uma variedade de tratamentos de beleza, massagens, sauna e academia.

As suítes são uma experiência à parte, algumas oferecem vista para o jardim interno, enquanto outras possuem terraços com panoramas deslumbrantes dos telhados de Roma. Cada suíte é bem equipada, incluindo banheiras e camas king size, com diárias que podem chegar a R$ 11.700 durante a alta temporada.

Além da hospedagem de luxo, o Hotel de Russie organiza uma série de atividades para seus hóspedes. É possível agendar passeios de barco pelo rio Tibre, explorar Roma em um tuk-tuk elétrico acompanhado de um guia ou participar de um tour gastronômico, que inclui visitas a sorveterias famosas e aulas de como fazer pizzas.

O Hotel de Russie, com sua rica história e comodidades sofisticadas, continua a ser um dos destinos mais elegantes e desejados de Roma.