Resultado da Loteria Federal 5980 de 5 de julho de 2025

O sorteio da Loteria Federal, concurso 5980, ocorrido neste sábado, 5 de julho de 2025, premiou um bilhete que foi comprado na cidade de Taquarituba, no interior de São Paulo, com a quantia de R$ 500.000,00. Esta cidade, que possui aproximadamente 24 mil habitantes, é conhecida por sua rica cultura rural e pela tradição na realização da Feira Agropecuária, Comercial e Industrial, um evento que atrai grande público e movimenta a economia local com shows, exposições e rodeios.

Números premiados na Loteria Federal 5980

Os números sorteados foram:

1º prêmio: Bilhete 053606 – R$ 500.000,00

2º prêmio: Bilhete 030931 – R$ 35.000,00

3º prêmio: Bilhete 069343 – R$ 30.000,00

4º prêmio: Bilhete 050622 – R$ 25.000,00

5º prêmio: Bilhete 091350 – R$ 20.363,00

Como Funciona a Loteria Federal

A Loteria Federal é uma das modalidades mais tradicionais oferecidas pela Caixa Econômica Federal, conhecida pela sua forma simples de participação. Para jogar, o apostador adquire um bilhete numerado e, se seu número for sorteado, ele ganha o prêmio correspondente. Um bilhete inteiro possui 10 frações, custando R$ 40,00. Os jogadores também podem optar por comprar frações do bilhete por R$ 4,00 cada, com a premiação proporcional ao número de frações adquiridas.

Frequência dos Sorteios

Os sorteios da Loteria Federal acontecem regularmente duas vezes por semana, às quartas-feiras e aos sábados. Os interessados podem acompanhar as extrações ao vivo pelo canal oficial da Caixa. Além das extrações regulares, também existem sorteios especiais, como:

QUARTOU: todas as quartas-feiras

Extração Regular de Sábado: aos sábados

ENRICOU: um sorteio mensal em um sábado do mês

Especial de Natal: realizado anualmente em dezembro

Detalhes sobre a Premiação

Além do prêmio principal, a Loteria Federal oferece prêmios para quem acerta as frações do número sorteado, incluindo dezenas, centenas e unidades. Também há prêmios para números que ficam próximos ao primeiro prêmio, aumentando as chances de ganhar.

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica ou nas agências da Caixa. No entanto, se o valor bruto do prêmio exceder R$ 2.259,20, o pagamento deve ser feito apenas nas agências da Caixa, onde é necessário apresentar documento de identidade original com CPF e o bilhete ou fração premiada. Para prêmios iguais ou acima de R$ 10.000,00, o pagamento é processado em até dois dias úteis.

Probabilidades de Ganhar

As chances de ganhar na Loteria Federal variam conforme o tipo de sorteio e a quantidade de bilhetes vendidos. As probabilidades são as seguintes:

Extração de quarta-feira: 1 em 92.000

Extração de sábado: 1 em 96.000

Milionária Federal: 1 em 84.000

Especial de Natal: 1 em 85.000 (por série)

Esses números demonstram a quantidade de apostas que competem pelo prêmio principal em cada sorteio da Loteria Federal.