Estudo aponta bebida diária que pode aumentar sua longevidade

Tomar aquele cafézinho logo ao acordar é um ritual quase sagrado para muita gente. A bebida não só ajuda a dar aquele empurrãozinho de energia pela manhã, como também traz outros benefícios que vão além da simples disposição.

Pesquisadores da Universidade Queen Mary, em Londres, descobriram que a cafeína, o principal componente do café, pode agir na prevenção do envelhecimento celular. Usando leveduras de fissão, que têm semelhanças com as células humanas, os cientistas testaram a cafeína e encontraram resultados surpreendentes. Essa substância estimula a ativação de uma proteína chamada quinase AMPK, que é essencial para o metabolismo celular.

Quando as células passam por momentos de falta de energia, essa proteína é ativada, o que ajuda a aumentar a resistência e, consequentemente, a longevidade celular. Isso significa que, além de acordar disposto, você pode estar ajudando suas células a se manterem saudáveis por mais tempo.

Células danificadas pelo DNA e os benefícios da cafeína

Outro ponto interessante que a pesquisa trouxe à tona é como a cafeína interfere nas células que sofreram danos no DNA. Normalmente, quando se detecta um problema no material genético, as células interrompem sua divisão para evitar que o estrago se espalhe. Contudo, a cafeína pode impedir esse bloqueio. Em vez de parar, as células têm o potencial de se recuperar, favorecendo os mecanismos de reparo e proteção.

Benefícios com moderação

Apesar de todos esses benefícios, é fundamental lembrar que o café deve ser consumido com moderação. O excesso pode trazer algumas consequências desagradáveis, como:

Ansiedade, insônia e agitação ;

; Problemas digestivos ;

; Aumento da pressão arterial ;

; Interferência na absorção de nutrientes.

A recomendação é não ultrapassar 400 mg de cafeína por dia, o que equivale a cerca de três a quatro xícaras médias de café coado. E para tirar o máximo proveito dos nutrientes, o ideal é tomar a bebida pura ou com uma quantidade mínima de açúcar ou adoçantes. Assim, você não só saboreia seu café da melhor forma, como ainda cuida da sua saúde!