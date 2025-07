Americano atende pelo SUS e se surpreende com a conta

Durante uma viagem em família por Paraty, no Rio de Janeiro, o jornalista norte-americano Terrence McCoy, que atua como correspondente do The Washington Post, teve uma experiência surpreendente com o Sistema Único de Saúde (SUS). Ele compartilhou em suas redes sociais o que aconteceu após sofrer um acidente que poderia ter sido bem mais sério.

O acidente ocorreu enquanto ele organizava as bagagens no carro. Um pistão do porta-malas estourou, e a tampa acabou atingindo sua cabeça. McCoy ficou bastante machucado, sangrando e quase desmaiando. Nessa situação, a solução foi acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para ajudá-lo.

Ele contou que passou cerca de seis horas em atendimento, recebendo toda a assistência necessária. Fez exames, como tomografia e raio-X, além de levar pontos na cabeça. E o melhor de tudo, segundo ele, foi que tudo isso foi gratuito. “A conta chegou 0 reais”, comentou no vídeo. Curiosamente, mesmo após seis anos vivendo no Brasil, essa foi a primeira vez que McCoy precisou usar os serviços do SUS.

O jornalista não conseguiu evitar fazer uma comparação com o sistema de saúde dos Estados Unidos. Ele destacou que, mesmo para quem tem convênio médico por lá, emergências podem sair bem caras. “Esse tipo de tratamento não existe nos EUA”, frisou.

A experiência de McCoy gerou bastante conversa nas redes sociais aqui no Brasil. Muitas pessoas aproveitaram a oportunidade para defender o SUS e criticar aqueles que costumam menosprezar a saúde pública. Um internauta escreveu: “Nosso país é muito bom, e muitos brasileiros têm a tendência de supervalorizar os EUA e a Europa, enquanto menosprezam a própria pátria. Lamentável".

Outra pessoa comentou sobre as críticas que o SUS recebe, lembrando: “Não é perfeito, mas se tiver uma urgência, não passa perrengue”. E teve ainda quem trouxesse à tona a questão dos impostos: “Só esqueceram de avisar que trabalhamos 5 meses por ano somente para pagar impostos! Dito isso, esse ‘de graça’ custa muuuiiito caro para os cidadãos brasileiros!”

As palavras de McCoy sobre o SUS acenderam um debate interessante sobre a qualidade dos serviços oferecidos e as comparações que muitas vezes fazem entre o Brasil e outros países.