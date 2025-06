Reposições de aulas após greve: o que esperar – SINPRO-DF

Hoje, foi realizada uma reunião entre o Sinpro (Sindicato dos Professores) e a Secretaria de Educação do Distrito Federal para discutir a reposição dos dias de aula perdidos durante a greve recente. As partes definiram um plano para que as aulas sejam recuperadas.

A reposição dos dias letivos acontecerá ao longo do mês de julho, em dias de semana. Os sábados não serão usados para essa finalidade, com exceção do dia 5 de julho, que será um dia de reposição. Além disso, os dias 7 e 8 de julho, considerados dias móveis, também poderão ser utilizados para recuperar as aulas. Para as escolas que já tiverem utilizado essas datas, a reposição acontecerá em dois sábados: 12 e 19 de julho. Essa estratégia foi estabelecida para garantir que os 16 dias letivos perdidos sejam compensados ainda no primeiro semestre de 2023.

Outra decisão importante foi a alteração do período de recesso escolar para os professores que participaram da greve. O recesso agora será de 28 de julho a 3 de agosto. Entretanto, as aulas do segundo semestre começarão para todos os alunos no dia 4 de agosto. Isso significa que os cinco dias letivos correspondentes ao recesso precisarão ser repostos por todos os professores no segundo semestre. A distribuição desses dias de reposição ficará a cargo de cada unidade escolar, podendo ser três dias no terceiro bimestre e dois no quarto bimestre.

O restante do calendário escolar permanece inalterado, com o término previsto para o dia 19 de dezembro. Dessa forma, a organização do ano letivo deverá seguir conforme as novas diretrizes estabelecidas na reunião.