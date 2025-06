A origem dos olhos azuis na história da humanidade

Durante muito tempo, todos os Homo sapiens tinham olhos castanhos. A curiosidade é que os olhos azuis surgiram apenas depois, graças a uma mutação genética que interferiu na produção de melanina, o pigmento responsável pela coloração dos olhos. Vamos entender melhor essa história e o que ela significa.

Essa transformação tem a ver com uma alteração no gene HERC2. Esse gene, na verdade, dá uma força na atividade do OCA2, que cuida da produção de melanina. O que acontece com essa mutação é que ela não elimina completamente o pigmento, mas diminui sua quantidade, fazendo os olhos parecerem mais claros. Além disso, existe um detalhe interessante: o efeito Tyndall. Esse fenômeno faz com que a luz se disperse na íris, o que ajuda a dar a sensação de que os olhos têm uma tonalidade azulada.

Quando e onde surgiu essa mutação

Inicialmente, acreditava-se que essa mutação era algo recente, ocorrendo entre 6 mil e 10 mil anos atrás. No entanto, pesquisas mais recentes mostraram que ela pode ter acontecido há cerca de 14 mil a 17 mil anos. Encontraram evidências genéticas em restos humanos na Itália e no Cáucaso, revelando que essa mutação apareceu em um único indivíduo. Um dos casos mais intrigantes é de um bebê encontrado no sul da Itália, que provavelmente tinha pele escura, olhos azuis e cabelos cacheados.

Esses dados nos mostram que, mesmo com traços distintos, como a pele escura, os olhos azuis conseguiram se estabelecer na espécie humana.

A cor dos olhos é mais variada do que parece

Muita gente acredita que só existem três cores de olhos: castanho, verde e azul. Mas a verdade é que a genética dos olhos é bem mais rica e complexa. São vários genes envolvidos nessa brincadeira, não apenas o HERC2 e o OCA2. Isso resulta em uma grande diversidade de tons e combinações possíveis.

Um exemplo interessante é o Homem de Cheddar, um fóssil de 10 mil anos que foi encontrado no Reino Unido. Durante sua análise, surgiram algumas manchetes dizendo que ele tinha olhos azuis e pele escura. Contudo, os pesquisadores esclareceram que a cor real era uma mistura de azul-esverdeado com nuances de marrom e amarelo.

Olhos azuis não estão desaparecendo

Uma ideia que circula por aí é de que os olhos azuis estão “sumindo”. Mas essa crença não tem fundamento científico. Por ser um traço genético recessivo, ele pode continuar presente mesmo que não apareça em todas as gerações. Atualmente, aproximadamente 10% da população mundial tem olhos azuis, e existem milhões de pessoas que carregam os genes que podem fazer com que eles voltem a aparecer no futuro.

E assim, a fascinação pelos olhos azuis continua, mostrando a beleza e a diversidade da nossa herança genética.