Luana Piovani retorna à Globo após anos de críticas

Luana Piovani Retorna à TV Globo em Participação no Programa "Fantástico"

A atriz Luana Piovani está de volta à TV Globo. Neste domingo, dia 29, ela fará uma participação no quadro "Pode Perguntar?", que faz parte do programa "Fantástico". A gravação dessa participação ocorreu em maio, na Pinacoteca de São Paulo.

O quadro apresenta um formato inovador, onde jovens com autismo têm a oportunidade de entrevistar celebridades em um ambiente descontraído e sem censura. Os primeiros convidados do programa foram a atriz Vera Fischer e o cantor Seu Jorge. Luana tem utilizado suas redes sociais para compartilhar trechos do programa, divulgados no Instagram pelo perfil do "Fantástico".

Luana não aparecia na Globo desde 2014, quando participou do seriado "A Grande Família". Quatro anos depois, ela tinha sido confirmada para o elenco da novela "O Sétimo Guardião", mas foi retirada do projeto sem explicações. Desde então, houve uma série de desentendimentos entre a atriz e a emissora. Em 2022, Luana fez críticas públicas à Globo ao afirmar que a emissora tentou usar a imagem de seus filhos durante a participação de seu ex-marido, Pedro Scooby, no reality show "Big Brother Brasil". Na época, ela afirmou que não aceitou que a Globo obtivesse os direitos de imagem das crianças.

A volta de Luana à televisão marca um novo capítulo em sua relação com a emissora, após anos de atritos e desentendimentos.