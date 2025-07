Novo corte de Killer of Killers com Arnold Schwarzenegger na Comic-Con

Durante a San Diego Comic-Con, o cineasta Dan Trachtenberg, responsável pela franquia Predator, anunciou novidades sobre o filme animado Predator: Killer of Killers, disponível na plataforma Hulu. Uma nova versão do filme, que será exibida na noite de hoje, traz uma cena final emocionante que inclui os personagens icônicos de Arnold Schwarzenegger e Danny Glover, os protagonistas dos filmes Predator (1987) e Predator 2, respectivamente. Também foi revelada uma cena que apresenta Naru, interpretada por Amber Midthunder.

A cena do epílogo foi apresentada durante o painel da 20th Century Studios/Disney sobre Predator: Badlands. Nela, guerreiros predadores carregam caixões flutuantes com as corpos humanos adormecidos de Naru e do tenente Mike Harrigan, personagem de Glover.

Trachtenberg comentou sobre um encontro que teve com Schwarzenegger, onde recebeu autorização para usar sua imagem e tornar essa participação oficial dentro do universo da franquia. O diretor fez uma referência à famosa frase “Get to the choppa!” durante sua fala.

O filme Killer of Killers foi lançado no dia 6 de junho e conta uma história em formato de antologia, que se desenrola em diversas épocas. Entre os personagens principais estão uma guerreira viking que busca vingança, um ninja no Japão feudal que trai seu irmão samurai em uma luta brutal pelo poder, e um piloto da Segunda Guerra Mundial que investiga uma ameaça sobrenatural durante a guerra. Ambos os diretores, Trachtenberg e Josh Wassung, da empresa de animação The Third Floor, trabalham juntos no projeto.

Adicionalmente, Predator: Badlands, o próximo filme da franquia, está programado para estrear nos cinemas no dia 7 de novembro. A trama envolve uma relação inesperada entre a protagonista, Thia, interpretada por Elle Fanning, e um jovem predador.