Regina Duarte comenta relação com a filha após conflito

Durante uma entrevista no Programa do Ratinho, Regina Duarte falou sobre sua relação com a filha, Gabriela Duarte. As duas vivenciaram um período de afastamento durante as eleições de 2022, pois tinham opiniões políticas bem diferentes.

Esse distanciamento gerou discussões dentro da família, mas Regina destacou que o amor por Gabriela sempre foi mais forte do que as diferenças. Ela afirmou: “Apesar de tudo, o laço de amor nunca se rompeu.” Regina enfatizou que, apesar das divergências, o vínculo entre mãe e filha se manteve firme.

A conversa entre Regina e Ratinho trouxe à tona não apenas a relação familiar delas, mas também a importância de manter o diálogo e o respeito, mesmo em momentos de desentendimento.