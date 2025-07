Cientistas encontram planeta em formação recentemente descoberto

A descoberta de um novo planeta em formação traz à tona um universo de possibilidades para os estudos astronômicos. Recentemente, uma equipe de cientistas usou o Very Large Telescope, no Observatório Europeu do Sul, localizado no Chile, para identificar um planeta em pleno processo de formação no sistema HD 135344B. Este sistema fica a aproximadamente 440 anos-luz da Terra, na constelação de Escorpião.

A notícia, divulgada no dia 21 de julho, não só revela a existência desse novo planeta, mas também oferece uma visão fascinante de como ele influencia a estrutura do disco protoplanetário ao seu redor. É uma oportunidade única de entender melhor a formação de planetas.

Os discos protoplanetários e suas dinâmicas

Os discos protoplanetários são como berçários cósmicos, compostos por uma mistura de gás e poeira, onde novos planetas começam a se formar. A observação do sistema HD 135344B permite aos pesquisadores mergulhar nos primeiros estágios da criação de mundos. Estruturas complexas, como braços espirais e lacunas, revelam que a atividade planetária está a todo vapor.

Esse novo planeta em formação tem uma massa que é pelo menos duas vezes maior que a de Júpiter, o que indica uma forte interação gravitacional com o disco ao redor da estrela. O sistema ERIS, conectado ao Very Large Telescope, foi crucial para que os astrônomos pudessem distinguir o brilho do planeta em meio à luz intensa da estrela central. Essa observação direta é um feito notável.

Explorando outros sistemas estelares

Outra descoberta interessante vem da estrela V960 Mon, que está a mais de 5.000 anos-luz da Terra. Cientistas detectaram indícios de um possível planeta em formação rodeado por estruturas espirais no disco protoplanetário. Isso mostra que ainda há muitos mistérios a serem desvendados em sistemas estelares tão distantes.

O trabalho conjunto de telescópios terrestres e espaciais tem ampliado tanto a coleta de dados que os cientistas estão cada vez mais próximos de entender a origem dos sistemas planetários. As pesquisas em discos protoplanetários e planetas em formação poderão responder a perguntas fundamentais sobre como tudo começou no cosmos.