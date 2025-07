Bebida quente que aconchega no inverno

Quando o frio chega, é normal que a gente busque maneiras de se aquecer. E quem não adora se aquecer com uma comida gostosa, né? Muitas vezes, a solução está nas bebidas quentes, que trazem aquele conforto irresistível.

Uma bebida que se destaca durante o inverno é o chocolate quente. Além de aquecer, ele também eleva o ânimo e, dependendo dos ingredientes, pode oferecer benefícios à saúde. Se você está pronto para esquentar seus dias frios, confira algumas receitas simples e saborosas de chocolate quente que vão deixar você se sentindo abraçado pelo sabor.

Chocolate Quente com Achocolatado

Para uma versão fácil e cremosa, você vai precisar de 500 mililitros de leite, 1 colher de sopa de amido de milho, 4 colheres de sopa de achocolatado e 1 caixa de creme de leite. Misture tudo até ficar homogêneo e leve ao fogo médio. É importante cozinhar a mistura até o ponto certo, garantindo que seu chocolate quente não fique com aquele gosto residual de amido.

Chocolate Quente Caramelizado

Essa receita deliciosa é um sucesso e vem da Raiza Costa, do canal Dulce Delight. Para preparar, use 250 mililitros de leite, a mesma quantidade de creme de leite e 80 gramas de avelãs picadas. Aqueça tudo em fogo médio até ferver e, enquanto isso, prepare um caramelo com 75 gramas de açúcar. Junte canela em pau, fava de baunilha e, por fim, 150 gramas de chocolate meio amargo para dar aquele toque especial.

Chocolate Quente Vegano

Se você tem intolerância à lactose ou prefere evitar produtos de origem animal, o chocolate quente vegano é a escolha perfeita. Use leite vegetal e siga praticamente a mesma receita da versão simples. Assim, você também pode se aquecer sem preocupações!

Chocolate Quente Alcoólico

Para quem deseja algo um pouco mais sofisticado, o chocolate quente alcoólico é um sucesso em encontros nos dias frios. Para prepará-lo, ferva 500 mililitros de leite com 2 colheres de sopa de chocolate em pó. Depois, acrescente 120 gramas de chocolate meio amargo picado e misture bem. Para finalizar, divida cerca de 150 mililitros de conhaque de boa qualidade em quatro xícaras, adicione o chocolate e decore com chantili e chocolate em pó. Perfeito para aquecer ainda mais o clima!