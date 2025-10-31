Notícias

Região brasileira destaca-se com 1.200 sítios arqueológicos

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 1 hora atrás
3 minutos lidos
Lugar no Brasil impressiona o mundo com mais de 1.200 sítios arqueológicos, vestígios de 50 mil anos e tecnologias avançadas como Carbono 14 e datação costeira
Lugar no Brasil no Piauí desafia a ciência: descobertas na Serra da Capivara sugerem a ocupação das Américas há mais de 50 mil anos. Entenda como.

O Parque Nacional da Serra da Capivara, localizado no sul do Piauí, é um verdadeiro tesouro que está mudando nossa compreensão sobre a história da ocupação americana. Durante muito tempo, a ciência se baseou na “Teoria de Clóvis”, que defendia que os primeiros humanos chegaram à América há cerca de 13 mil anos, atravessando o Estreito de Bering. No entanto, as pesquisas da arqueóloga Niéde Guidon, que começaram na década de 1970, levantaram uma série de evidências que desafiam essa visão. Com mais de 1.200 sítios arqueológicos, a Serra da Capivara sugere que a presença humana na região é muito mais antiga e rica do que se pensava.

O que faz deste local no Brasil realmente especial são os achados que indicam atividades humanas organizadas com datagens que podem ultrapassar os 50 mil anos. A descoberta de carvão de fogueiras, ossadas e ferramentas de pedra, todas analisadas com a técnica de Carbono 14, reforçam a ideia de que o povoamento das Américas foi muito mais complexo do que uma simples migração. Isso abre espaço para discussões mais amplas, como a “Teoria Pré-Clóvis”.

Redefinindo a chegada humana: A teoria pré-Clóvis

A Serra da Capivara levanta questões cruciais: quem realmente ocupou as Américas e quanto antes do que imaginamos? Tradicionalmente, artefatos encontrados em Clóvis, no Novo México, sustentavam a ideia de uma migração única vinda do Norte. No entanto, os achados em nossa Serra indicam que esse processo pode ter ocorrido por múltiplas rotas e em diferentes períodos.

As hipóteses que compõem a “Teoria Pré-Clóvis” são fascinantes. Uma possibilidade sugere uma migração costeira pelo Pacífico, onde grupos poderiam ter se deslocado em embarcações. A ideia mais controvertida é a de uma travessia pelo Atlântico Sul, partindo da África Ocidental. Essa teoria se apoia em similitudes entre artefatos de pedra encontrados no Piauí e na África, além da possibilidade de navegações pela correnteza. A diversidade genética e cultural dos povos indígenas reforça ainda mais essa amplitude, sugerindo que o povoamento foi um processo dinâmico e não linear.

Onde a arte rupestre indica estabilidade e cultura

Outro aspecto significativo da Serra da Capivara é a preservação da arte rupestre. Para que essas manifestações artísticas apareçam, é necessário que as necessidades básicas de vida estejam, minimamente, atendidas. Como bem observado, um grupo recém-chegado estaria mais preocupado em sobreviver do que em pintar. As figuras complexas e detalhadas encontradas na região mostram que essas comunidades tinham uma vida estável e que a arte servia para registrar experiências, comunicar ou sacralizar momentos.

A Serra da Capivara, localizada na Caatinga, tem um clima semiárido que propicia a preservação dos registros. É um dos poucos lugares no Brasil onde coexistem três grandes tradições rupestres, revelando uma imersão de estilos e cronologias:

  • Tradição Nordeste: Apresenta narrativas claras com figuras humanas e animais, muitas vezes contando histórias com começo, meio e fim.
  • Tradição Agreste: Focaliza aspectos simbólicos e espirituais, com representações estilizadas que sugerem o corpo como um canal entre mundos.
  • Tradição Geométrica: Caracteriza-se por formas abstratas, como círculos e espirais, potencialmente usadas para demarcar territórios.

O enigma dos povos: Nômades e a preservação do passado

Essa diversidade é fundamental para entendermos mais sobre a história da região. Enquanto muitos sítios arqueológicos no mundo apresentam um único tipo de tradição, a Serra da Capivara sugere um intenso contato cultural entre diferentes grupos ao longo dos últimos 50 mil anos, ou uma sucessão de ocupações no mesmo espaço, onde cada grupo deixou suas marcas. A falta de esqueletos humanos bem conservados indica que esses povos eram, provavelmente, nômades, adaptando-se às condições do semiárido nordestino.

Històricamente, esses grupos não receberam a mesma atenção internacional que os indígenas da América Central, que têm sua cultura reconhecida pela arquitetura impressionante e estruturas sociais complexas. A visão eurocêntrica, que desconsidera a riqueza da história pré-colonial no Brasil, teve sua narrativa desafiada pela Serra da Capivara, um Patrimônio Mundial da UNESCO. Essa riqueza cultural e histórica merece ser celebrada e preservada, especialmente através do trabalho da Fundação Museu do Homem Americano (FUMDHAM), que Niéde Guidon ajudou a criar para garantir a pesquisa e a divulgação desse legado.

As descobertas na Serra da Capivara nos levam a repensar a complexidade da ocupação das Américas. Este local no coração do Piauí aponta não só para a chegada de humanos muito antes do que imaginávamos, mas também revela uma riqueza cultural impressionante por meio de sua arte rupestre. Essa é uma revolução na nossa percepção de história e identidade.

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 1 hora atrás
3 minutos lidos
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

Submarino, Segunda guerra, Alemanha, transporte

Alemanha transporta submarino da 2ª Guerra após 80 anos submerso

4 horas atrás
Com mais de 600 metros de rocha maciça, portas blindadas de 25 toneladas e estrutura projetada por engenheiros militares para resistir a explosões nucleares de 30 megatons, este megacomplexo subterrâneo dos EUA foi criado para sobreviver ao fim do mundo

Megacomplexo subterrâneo dos EUA é projetado para sobreviver ao fim do mundo

5 horas atrás
O Burj Khalifa revela o segredo de suas fundações e estacas: proteção catódica e eletricidade constantes garantem estabilidade e resistência sem precedentes.

Burj Khalifa: como suas fundações suportam ventos de 240 km/h

6 horas atrás
A trajetória de Jensen Huang, CEO da Nvidia, mostra como visão e inteligência artificial transformaram os chips em poder e liderança global.

Jensen Huang, de lavador de pratos a CEO da Nvidia de US$ 5 trilhões

8 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo