Alemanha transporta submarino da 2ª Guerra após 80 anos submerso

Imagem: Reprodução / Xataka

A Alemanha protagonizou uma cena que parece retirada de um filme: um submarino da Segunda Guerra Mundial cruzando ruas, pontes e rios por 23 dias. O protagonista dessa aventura foi o Unterseeboot 17, mais conhecido como U17, um dos submarinos mais emblemáticos do conflito que começou em 1939. Esse retorno à superfície é um marco impressionante na história naval do país.

O U17 começou a ser construído em 1935 e rapidamente entrou em operação com o início da guerra. Após seis anos de atividades, a embarcação foi deliberadamente afundada pela própria tripulação em 1945. Essa decisão fez parte da estratégia de "terra arrasada", ordenada por Hitler, que visava destruir equipamentos militares para que não caíssem em mãos inimigas. Quase 80 anos depois, o submarino voltou a ser o centro das atenções. O governo alemão decidiu restaurá-lo e transformá-lo em uma atração pública, preservando um pedaço significativo da história.

Dois anos de preparação e uma travessia épica

A operação de resgate exigiu dois anos de planejamento cuidadoso. Tudo começou no mar Báltico, onde o U17 foi retirado para ser levado ao Museu Técnico de Speyer. Por lá, passou por uma restauração completa, com especialistas reformando os compartimentos internos, adicionando objetos da época e recriando o ambiente original da embarcação. Isso permite que os visitantes façam uma verdadeira viagem no tempo.

A última parte da jornada começou em 5 de julho de 2024. O submarino saiu de Speyer rumo ao Museu Técnico de Sinsheim, a cerca de 50 quilômetros de distância. O trajeto durou 23 dias, com o U17 se movendo a uma velocidade máxima de apenas 10 km/h, atravessando ruas e rios.

Desafios logísticos e dimensões impressionantes

O transporte do U17 foi uma operação extremamente complexa. Para permitir que o submarino cruzasse o caminho, foram necessárias várias adaptações, como desmontar semáforos, retirar placas de sinalização, interromper a passagem de trens e até fechar rodovias inteiras. Para isso, uma plataforma com 240 rodas foi utilizada, chegando a ser inclinada em 70 graus para permitir a passagem por pontes mais estreitas.

E não é à toa que esse transporte exigiu tanta logística. O U17 tem impressionantes 48 metros de comprimento, 4,6 metros de largura, 8,6 metros de altura e pesa mais de 350 toneladas.

Uma nova atração histórica

O destino final do U17 já conta com uma estrutura especialmente montada para receber os visitantes. A previsão é que, a partir da metade de 2025, o público possa explorar o interior do submarino e vivenciar um pouco mais da história que ele representa.

Esse submarino, que um dia simbolizou a guerra, agora renasce como um importante memorial da história alemã.

