João Silva participa de aventura nos Emirados Árabes sábado

Neste sábado, 1º de novembro, o programa exibido pelo SBT promete trazer muita emoção e diversão. A atração vai ao ar à meia-noite, imediatamente após o "Sabadou com Virgínia", e contará com uma edição especial do quadro "Duelo de Gerações". Esta parte do programa reúne famílias em uma competição leve e divertida, repleta de memórias e muito bom humor.

Disputa Familiar

No "Duelo de Gerações" desta semana, duas equipes formadas por pais e filhos serão as protagonistas. No Time Raiz, os destaques são Milene Domingues, famosa por suas habilidades em embaixadinhas, e Marcos Quintela, conhecido por ter sido integrante do grupo musical Dominó, muito popular nos anos 1980. Do outro lado, no Time Enzo, estão seus filhos. Ronald, que se destaca como DJ e produtor musical, e Pietra Quintela, que é reconhecida por seus papéis nas novelas "As Aventuras de Poliana" e "Poliana Moça".

O formato do quadro é descontraído e oferece uma bela mistura de lembranças e histórias profissionais, mostrando como diferentes gerações podem se divertir e aprender umas com as outras.

Aventuras nos Emirados Árabes

Enquanto isso, João Silva, apresentador do programa, continua sua exploração pelos Emirados Árabes Unidos. No episódio deste sábado, ele enfrenta um emocionante rali nas dunas do deserto de Dubai e visita um zoológico peculiar, mantido por um sheik local. Este zoológico abriga espécies raras e é importante para discussões sobre preservação ambiental e cultura árabe. João também conversa sobre a vida das pessoas que habitam uma das regiões mais ricas do Oriente Médio.

Não perca o "Programa do João" neste sábado, à meia-noite, no SBT, logo após o "Sabadou com Virgínia".