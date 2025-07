Reencontro de estrelas de ‘The Office’ 20 anos depois

Rainn Wilson e Jenna Fischer, dois dos principais atores da série “The Office”, se reuniram recentemente, 20 anos após a estreia da atração em 2003. A reunião causou grande empolgação entre os fãs, especialmente nas redes sociais, onde eles compartilharam fotos juntos no Instagram.

Os atores, que interpretaram Dwight e Pam, estavam sorridentes nas imagens. Na primeira foto, Rainn aparece em uma parede verde, usando um chapéu cinza e uma blusa combinando, enquanto Jenna está de óculos e vestindo uma camiseta branca com uma sobrecamisa. A segunda imagem é um selfie dos dois dentro do carro de Jenna.

Na legenda da postagem, Rainn disse: “Almocei com uma das minhas pessoas favoritas no planeta. @MsJennaFischer. Depois gravamos áudio no banco de trás do carro dela para o nosso podcast ‘Office Ladies!’” Ele ainda lembrou: “Essa mulher incrível e linda que conheci no teste para a série no final de 2003! Não dá para acreditar! Dwight e Pam para sempre! #dwam”.

Jenna também comentou a postagem, manifestando sua alegria: “Isso fez meu coração tão feliz!!”

“The Office” foi exibida de 2003 a 2013 e, como parte desse universo, um novo spinoff chamado “The Paper” está programado para estrear no dia 4 de setembro, segundo informações da NBC.

Essa reunião reacendeu a nostalgia dos fãs e deixou todos ansiosos por mais encontros entre os ex-colegas de elenco.