Josh Lucas se casa com meteorologista Brianna Ruffalo no Vaticano

Josh Lucas, conhecido por seu papel na série “Yellowstone”, e a meteorologista Brianna Ruffalo se casaram recentemente em uma cerimônia privada na cidade do Vaticano. O casamento aconteceu em um local de grande importância para os católicos, que é o coração da Igreja Católica.

Em uma postagem no Instagram, Ruffalo expressou sua gratidão por poder receber o sacramento do matrimônio nesse lugar sagrado. “Mr. and Mrs. Incredibly blessed to receive this sacrament together inside the heart of the Catholic Church and holy city,” escreveu ela. A publicação incluiu fotos em preto e branco do casal se beijando e saindo da capela, capturando a beleza do momento.

Lucas deixou uma mensagem carinhosa nos comentários, destacando a importância da data. “Eu te amo! Com certeza um dos melhores dias da minha vida. Sou muito grato”, declarou. O ator, de 54 anos, vestiu um elegante terno preto, enquanto a noiva, de 34 anos, escolheu um vestido de renda sem alças para a ocasião.

Ruffalo também compartilhou uma segunda postagem, onde agradeceu a todos que contribuíram para que o momento se tornasse realidade. Ela mencionou especificamente o apoio do padre Winters, da paróquia onde cresceu, e da irmã Angelica, da arquidiocese de Los Angeles, além de reconhecer o trabalho do time de planejadores de casamento que cuidou de todos os detalhes.

Lucas também compartilhou imagens dos bastidores do casamento em sua própria conta do Instagram, mostrando momentos descontraídos do dia especial. Assim, o casal começou sua jornada juntos, após se conhecerem em 2022 e se engajarem em uma viagem romântica à Itália no verão do ano passado.

A trajetória do relacionamento foi marcada por sentimentos profundos. Ruffalo recordou que, quase dois anos atrás, Lucas entrou em sua vida de forma inesperada, e desde então ambos sentiram que haviam encontrado suas “pessoas” em um nível inédito.

Vale lembrar que Josh Lucas foi casado anteriormente com Jessica Clencin Henriquez entre 2012 e 2014, e eles têm um filho, Noah, que atualmente tem 13 anos. O ator manteve a maior parte da vida pessoal de Noah fora dos holofotes, mas compartilhou ocasiões especiais, incluindo a visita do filho ao set de “Yellowstone”.

A doce relação entre Lucas e Ruffalo, marcada por amor e gratidão, reflete um compromisso profundo e a construção de um futuro juntos.