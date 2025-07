Luke Grimes fala sobre ‘Eddington’, humor e futuro em ‘Yellowstone’

Luke Grimes Traz Comédia ao Drama da Pandemia em "Eddington"

O novo filme "Eddington", dirigido por Ari Aster, traz uma abordagem inusitada sobre a vida em uma cidade isolada no sul dos Estados Unidos durante a pandemia de Covid-19, misturando humor com as dificuldades vividas nesse período. A trama surpreende ao apresentar o ator Luke Grimes, conhecido por seu papel sério em "Yellowstone", como um personagem cômico.

No filme, Grimes interpreta Guy, um policial que trabalha com o xerife da cidade, Joe Cross, interpretado por Joaquin Phoenix. Quando Cross decide se candidatar a prefeito, Grimes assume o papel de gerente de campanha, criando slogans como "Vamos Libertar os Corações uns dos Outros". Em um momento crítico, ele se equipara com vestimentas de proteção ao perceber que protestos estão se formando. O personagem Guy é imerso em situações engraçadas, mostrando-se despreparado e incompetente. Essa faceta contrasta amplamente com o personagem Kayce Dutton, que Grimes viveu em "Yellowstone".

Em uma conversa por videoconferência, Grimes comentou sobre seu personagem: "Ele é um cara que claramente está com medo e tenta culpar os outros pela sua inabilidade. Inicialmente, o roteiro não apresentava essa interpretação, mas trabalhamos juntos para torná-lo mais um imbecil atrapalhado do que um vilão. Assim, pudemos explorar um homem que está tentando entender a situação e falhando miseravelmente."

"Eddington" será lançado nos cinemas na próxima sexta-feira, 18 de julho. Após isso, Grimes retornará ao universo de "Yellowstone" em uma nova série derivada, "Y: Marshals", na CBS. Nesta produção, ele liderará uma equipe de U.S. Marshals após a venda do rancho de sua família, na temporada final de "Yellowstone". "Haverá rostos familiares, mas não estaremos filmando aqui em Montana. Tudo vai parecer um mundo diferente", destacou o ator.

Sobre seu trabalho com Ari Aster, Grimes ressaltou a abordagem única do diretor. Para ele, Aster é um cineasta que não tem medo de deixar os personagens em aberto para interpretação. "Ele escreve com um nível de complexidade que desafia qualquer ato de simplificação. Isso torna o trabalho dele ainda mais interessante", afirmou Grimes.

Reflexões Sobre a Pandemia

Enquanto discutia suas experiências durante o início da pandemia, Grimes mencionou que teve um período positivo. "Eu fui uma das pessoas felizes. Acabei de me casar e me mudei para Austin, Texas. Quando tudo começou, fiquei com medo, assim como todo mundo. Mas, aproveitei para viajar de trailer e acampar, já que não tínhamos compromissos."

O Retorno ao Mundo de "Yellowstone"

Grimes também falou sobre sua hesitação em retornar ao papel de Kayce Dutton. "No começo, achei que era um final perfeito para o personagem. Ele passou por muitos desafios e conseguiu o que queria. Mas, ao ouvir boas ideias para a nova série, percebi que isso poderia expandir ainda mais a história dele."

Ele reconheceu a dificuldade de se despedir de um personagem do qual se sentiu tão próximo. "A conexão que construí com os colegas de elenco e a equipe ao longo dos anos foi forte, e é sempre bom poder reencontrá-los quando as chances aparecem."

Conclusão

Grimes não se esqueceu dos recentes comentários que fez sobre Kevin Costner, seu colega em "Yellowstone", que geraram controvérsias na mídia. Ele afirmou que não teve mais contato com Costner desde sua saída do programa e que não tinha intenção de criar alguma polêmica.

Por fim, Grimes revelou que ainda não assistiu "Yellowstone", pois está planejando uma maratona quando a série terminar. Para ele, assistir TV se tornou um desafio desde a chegada de seu filho, mas ele anseia por momentos tranquilos para se distrair com filmes e séries novamente.