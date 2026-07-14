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Audiências de 13/07: Quem ama cuida atinge recorde e Ratinho se destaca

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Audiências de 13/07: Quem Ama Cuida repete recorde, e Ratinho alcança melhor média do ano
Audiências de 13/07: Quem Ama Cuida repete recorde, e Ratinho alcança melhor média do ano

Audiência das Novelas e Programas de TV na Grande São Paulo

As novelas da Globo estão se destacando na audiência, iniciando a semana com bons números. A reprise de Avenida Brasil também atraiu um bom público, mas o grande destaque foi a novela Quem Ama Cuida, que atingiu um recorde de audiência.

No SBT, os resultados foram variados. O Programa do Ratinho apresentou seu melhor desempenho do ano, alcançando até 5,4 pontos em pico. No entanto, a atração Chaves teve uma queda significativa, atingindo o seu pior índice no canal.

A Record continua com uma boa performance, especialmente com o programa Cidade Alerta SP, que garantiu uma audiência sólida. Por outro lado, a RedeTV! enfrenta dificuldades, já que a primeira edição de A Tarde é Sua marcou zero pontos no Ibope, sinalizando uma crise na programação do canal.

Médias de Audiência de 13 de Julho

Os dados de audiência na Grande São Paulo para o dia 13 de julho de 2026 refletem a performance das principais emissoras:

Globo

  • Bom Dia SP: 7,3 pontos
  • Bom Dia Brasil: 8,3 pontos
  • Encontro com Patrícia Poeta: 7,0 pontos
  • Mais Você: 6,9 pontos
  • Globo Esporte: 10,4 pontos
  • Jornal Hoje: 11,1 pontos
  • Vale a Pena Ver de Novo: Avenida Brasil: 16,0 pontos
  • Quem Ama Cuida: 24,5 pontos
  • Jornal Nacional: 23,1 pontos

Record

  • Balanço Geral Manhã: 0,9 pontos
  • Fala Brasil: 2,7 pontos
  • Hoje em Dia: 3,2 pontos
  • Cidade Alerta SP: 8,0 pontos

SBT

  • Se Liga, Brasil: 2,0 pontos
  • Primeiro Impacto: 3,3 pontos
  • Chaves: 2,4 pontos
  • Programa do Ratinho: 4,5 pontos

Band

  • Jogo Aberto: 1,4 pontos
  • Brasil Urgente: 2,7 pontos
  • Jornal da Band: 3,2 pontos

RedeTV!

  • Bola na Rede: 0,2 pontos
  • Fica com a Gente: 0,2 pontos
  • A Tarde é Sua 1ª Edição: 0,0 pontos
  • Sensacional: 1,0 pontos

Considerações Finais

Os resultados do início da semana mostram um cenário distinto entre os canais. A Globo mantém a força de suas novelas, enquanto o SBT celebra uma melhora com o programa de Ratinho. A Record se destaca com o Cidade Alerta e a RedeTV! continua a enfrentar desafios em sua programação. As medições são específicas para a capital paulista, e cada ponto corresponde aproximadamente a 78.781 domicílios sintonizados na região.

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