Audiências de 13/07: Quem ama cuida atinge recorde e Ratinho se destaca
Audiência das Novelas e Programas de TV na Grande São Paulo
As novelas da Globo estão se destacando na audiência, iniciando a semana com bons números. A reprise de Avenida Brasil também atraiu um bom público, mas o grande destaque foi a novela Quem Ama Cuida, que atingiu um recorde de audiência.
No SBT, os resultados foram variados. O Programa do Ratinho apresentou seu melhor desempenho do ano, alcançando até 5,4 pontos em pico. No entanto, a atração Chaves teve uma queda significativa, atingindo o seu pior índice no canal.
A Record continua com uma boa performance, especialmente com o programa Cidade Alerta SP, que garantiu uma audiência sólida. Por outro lado, a RedeTV! enfrenta dificuldades, já que a primeira edição de A Tarde é Sua marcou zero pontos no Ibope, sinalizando uma crise na programação do canal.
Médias de Audiência de 13 de Julho
Os dados de audiência na Grande São Paulo para o dia 13 de julho de 2026 refletem a performance das principais emissoras:
Globo
- Bom Dia SP: 7,3 pontos
- Bom Dia Brasil: 8,3 pontos
- Encontro com Patrícia Poeta: 7,0 pontos
- Mais Você: 6,9 pontos
- Globo Esporte: 10,4 pontos
- Jornal Hoje: 11,1 pontos
- Vale a Pena Ver de Novo: Avenida Brasil: 16,0 pontos
- Quem Ama Cuida: 24,5 pontos
- Jornal Nacional: 23,1 pontos
Record
- Balanço Geral Manhã: 0,9 pontos
- Fala Brasil: 2,7 pontos
- Hoje em Dia: 3,2 pontos
- Cidade Alerta SP: 8,0 pontos
SBT
- Se Liga, Brasil: 2,0 pontos
- Primeiro Impacto: 3,3 pontos
- Chaves: 2,4 pontos
- Programa do Ratinho: 4,5 pontos
Band
- Jogo Aberto: 1,4 pontos
- Brasil Urgente: 2,7 pontos
- Jornal da Band: 3,2 pontos
RedeTV!
- Bola na Rede: 0,2 pontos
- Fica com a Gente: 0,2 pontos
- A Tarde é Sua 1ª Edição: 0,0 pontos
- Sensacional: 1,0 pontos
Considerações Finais
Os resultados do início da semana mostram um cenário distinto entre os canais. A Globo mantém a força de suas novelas, enquanto o SBT celebra uma melhora com o programa de Ratinho. A Record se destaca com o Cidade Alerta e a RedeTV! continua a enfrentar desafios em sua programação. As medições são específicas para a capital paulista, e cada ponto corresponde aproximadamente a 78.781 domicílios sintonizados na região.