Audiências de 13/07: Quem ama cuida atinge recorde e Ratinho se destaca

Audiência das Novelas e Programas de TV na Grande São Paulo

As novelas da Globo estão se destacando na audiência, iniciando a semana com bons números. A reprise de Avenida Brasil também atraiu um bom público, mas o grande destaque foi a novela Quem Ama Cuida, que atingiu um recorde de audiência.

No SBT, os resultados foram variados. O Programa do Ratinho apresentou seu melhor desempenho do ano, alcançando até 5,4 pontos em pico. No entanto, a atração Chaves teve uma queda significativa, atingindo o seu pior índice no canal.

A Record continua com uma boa performance, especialmente com o programa Cidade Alerta SP, que garantiu uma audiência sólida. Por outro lado, a RedeTV! enfrenta dificuldades, já que a primeira edição de A Tarde é Sua marcou zero pontos no Ibope, sinalizando uma crise na programação do canal.

Médias de Audiência de 13 de Julho

Os dados de audiência na Grande São Paulo para o dia 13 de julho de 2026 refletem a performance das principais emissoras:

Globo

Bom Dia SP : 7,3 pontos

: 7,3 pontos Bom Dia Brasil : 8,3 pontos

: 8,3 pontos Encontro com Patrícia Poeta : 7,0 pontos

: 7,0 pontos Mais Você : 6,9 pontos

: 6,9 pontos Globo Esporte : 10,4 pontos

: 10,4 pontos Jornal Hoje : 11,1 pontos

: 11,1 pontos Vale a Pena Ver de Novo: Avenida Brasil : 16,0 pontos

: 16,0 pontos Quem Ama Cuida : 24,5 pontos

: 24,5 pontos Jornal Nacional: 23,1 pontos

Record

Balanço Geral Manhã : 0,9 pontos

: 0,9 pontos Fala Brasil : 2,7 pontos

: 2,7 pontos Hoje em Dia : 3,2 pontos

: 3,2 pontos Cidade Alerta SP: 8,0 pontos

SBT

Se Liga, Brasil : 2,0 pontos

: 2,0 pontos Primeiro Impacto : 3,3 pontos

: 3,3 pontos Chaves : 2,4 pontos

: 2,4 pontos Programa do Ratinho: 4,5 pontos

Band

Jogo Aberto : 1,4 pontos

: 1,4 pontos Brasil Urgente : 2,7 pontos

: 2,7 pontos Jornal da Band: 3,2 pontos

RedeTV!

Bola na Rede : 0,2 pontos

: 0,2 pontos Fica com a Gente : 0,2 pontos

: 0,2 pontos A Tarde é Sua 1ª Edição : 0,0 pontos

: 0,0 pontos Sensacional: 1,0 pontos

Considerações Finais

Os resultados do início da semana mostram um cenário distinto entre os canais. A Globo mantém a força de suas novelas, enquanto o SBT celebra uma melhora com o programa de Ratinho. A Record se destaca com o Cidade Alerta e a RedeTV! continua a enfrentar desafios em sua programação. As medições são específicas para a capital paulista, e cada ponto corresponde aproximadamente a 78.781 domicílios sintonizados na região.