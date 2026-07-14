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Juarez causa morte de Juli em acidente e foge do local

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 6 horas atrás
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Juarez mata Juli em acidente e foge sem prestar socorro em Por Você
Juarez mata Juli em acidente e foge sem prestar socorro em Por Você

A novela “Por Você” apresenta uma trama intensa que entrelaça as vidas de duas famílias após a trágica morte de Juli. O personagem central, Juarez, vivido por Milhem Cortaz, esconde um segredo que pode abalar relações e desestabilizar o casamento.

Juarez é o responsável por um acidente de carro que resulta na morte de Juli, interpretada por Lucy Ramos. Após provocar a colisão ao ignorar um sinal vermelho, ele abandona o local sem prestar socorro. O acidente acontece quando Juarez pega emprestado o carro de Zé, um amigo do bairro. No momento da batida, Juli está no banco do passageiro do veículo dirigido por Bela, interpretada por Sheron Menezzes. A colisão é tão forte que o carro de Juli desgoverna e bate em um poste.

Somente após receber a notícia da morte de Juli, Juarez se dá conta de que está envolvido em um evento trágico. Embora tenha ensaiado contar a verdade para a sua família em várias ocasiões, ele sempre desiste, permitindo que a culpa o consuma.

O segredo de Juarez é ainda mais complicado porque sua esposa, Iara (Noemia Oliveira), se torna o apoio emocional de Bela, que também era próxima de Juli. As duas mulheres, amigas de longa data, precisam lidar com a perda e com o futuro das crianças que ficaram sem mãe. Bela expressa o desejo de cuidar dos quatro filhos de Juli, enquanto Iara tenta aconselhá-la a pensar com calma sobre essa responsabilidade.

Sem saber da verdadeira culpa do marido, Iara ouve as desabafos de Bela e se vê numa posição delicada, já que a busca pela verdade sobre a morte de Juli aumenta a tensão no lar. Juarez tenta manter sua rotina, mas a pressão aumenta, especialmente com a presença constante de Dalila Cristina, interpretada por Lívia Silva, que é filha de Iara e Juarez. Dalila é a melhor amiga de Peixe e está atenta aos desafios enfrentados pela família de Juli.

Fora da escola, Dalila também ajuda os pais na barraca de frutas e verduras que eles mantêm na feira. Com um espírito criativo e sonhador, ela deseja se tornar influenciadora digital, uma escolha que gera certa preocupação em Iara, que prefere que a filha siga caminhos mais tradicionais.

Assim, as tramas familiares em “Por Você” se desenrolam de maneira a entrelaçar segredos, lutos e novas esperanças, enquanto cada personagem busca encontrar seu lugar em meio a tanta dor e recomeço.

A novela, produzida nos Estúdios Globo, tem estreia marcada para 17 de agosto e é uma criação de Dino Cantelli e Juliana Peres, com uma equipe de direção e produção dedicada a trazer essa história emocionante à tela.

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