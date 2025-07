Classificados ganham novo formato e novas oportunidades

Na Copa América feminina, o Brasil mostrou sua força e venceu o Uruguai por 5 a 1 na noite de terça-feira. Com esse resultado, a seleção brasileira garantiu sua vaga na final do torneio, marcando a décima vez que chega a essa fase em dez edições. Agora, a equipe busca conquistar seu nono título.

Além da chance de vencer a Copa América, essa vitória também garantiu ao Brasil uma vaga nas Olimpíadas de Los Angeles, que acontecerão em 2028. Esta será a nona participação do Brasil no torneio, que se tornou modalidade olímpica em 1996, durante os Jogos de Atlanta. Os Estados Unidos, por serem os anfitriões, também estarão presentes, o que representa uma nova chance para o Brasil conquistar a medalha de ouro, um objetivo que já foi quase alcançado em 2004, 2008 e 2016.

Uma grande novidade para os Jogos de Los Angeles de 2028 é a ampliação do torneio feminino, que irá aumentar de 12 para 16 seleções participantes. Por outro lado, a competição masculina diminuirá, passando de 16 para 12 equipes. Além do Brasil, a Colômbia também assegurou sua vaga na Copa América, enquanto as seleções masculina e feminina dos Estados Unidos já estão confirmadas como anfitriãs do evento.

A FIFA ainda não anunciou detalhes sobre o novo formato do torneio ou como se dará a classificação das equipes. Se o modelo seguir o que será aplicado para a competição masculina em 2024, os 16 times serão organizados em grupos de quatro. Os dois melhores colocados de cada grupo avançarão para as quartas de final, onde inicia o mata-mata, com oito equipes.

Até as Olimpíadas de Paris 2024, a competição feminina contava com 12 times divididos em três grupos de quatro seleções. Os dois primeiros de cada grupo, além de duas equipes com as melhores campanhas entre os terceiros colocados, avançavam para as quartas de final.

Além da Conmebol, a confederação asiática (AFC) também modificou seu formato de classificação para as Olimpíadas, que agora oferecerá quatro vagas adicionais. As oito equipes que chegarem às quartas de final da Copa da Ásia de 2026 se enfrentarão em um mata-mata para definir quem ocupará duas dessas vagas. As confederações da Concacaf, UEFA, CAF (África) e OFC (Oceania) ainda não divulgaram os formatos de suas qualificatórias.