Resumos de A nobreza do amor: capítulos de 20 a 25 de julho

Resumo dos Capítulos da Novela “A Nobreza do Amor”

A novela “A Nobreza do Amor”, exibida de segunda a sábado, às 18h15, na TV Globo, está se desenrolando com muitos acontecimentos marcantes nos últimos capítulos. Aqui estão os principais eventos que vão impactar os personagens e a trama:

Capítulo 99

Dumi consegue escapar, enquanto Kênia passa por uma situação humilhante causada por Pascoal. José faz um gesto carinhoso e presenteia Teresa e Alika com uma máquina de costura, algo que será muito útil para o ateliê delas. Mirinho confronta Virgínia para entender o motivo da punição imposta a ela por Diógenes. Ao descobrir sobre a atitude de Virgínia contra Viriato, Belmira informa Diógenes, que decide buscar a filha e impô-la a uma punição severa. Enquanto isso, Malungo aproxima-se do porto de Recife. Por outro lado, Mirinho se machuca e Onildo avisa que ele não poderá dançar na festa de São Pedro. Diógenes exige que Virgínia ajude o padre Viriato nas atividades da igreja. Pascoal reencontra Ladisa, e Jendal libera Kênia para despistar suas outras pretendentes, mas a ameaça a filha.

Capítulo 100

Jendal trata Kênia de forma severa, mantendo-a em seu castelo. Pascoal ameaça Ladisa, mas Akin está ao seu lado para confortá-la. Ana Maria sugere a Manoel que converse com Casemiro sobre o relacionamento dos dois. Dona Menina recusa o pedido de Bartô para fazer uma imagem de santa para Veneranda. Virgínia se descontrola e acaba ofendendo Lúcia, também conhecida como Alika, que se defende das agressões. Diógenes pede desculpas a Alika em nome de sua filha. Sob pressão, Manoel pede Ana Maria em namoro para Casemiro. No final do capítulo, Binta é escolhida como a rainha de Batanga.

Capítulo 101

Jendal revela que em breve se livrará de Alika para casar oficialmente com Binta. Niara confessa a Teresa que gosta de Onildo, mas não deseja se envolver amorosamente. Malungo finalmente chega a Barro Preto e reconhece José. Ana Maria fica animada com a perspectiva de iniciar suas aulas. Mirinho estranha a ausência de Manoel no banco. Tonho percebe a tristeza de Januário ao ver Manoel e Ana Maria juntos. Viriato chama atenção de Virgínia por suas palavras agressivas em relação a Alika. Malungo demonstra seu respeito e devoção a Alika.

Capítulo 102

Alika questiona Malungo sobre suas intenções, ao descobrir que ele a procurou a pedido de Jendal. Malungo promete que ficará ao lado de Alika e Niara, sem revelar seu paradeiro para Jendal. Geralda tenta descobrir informações de Belmira sobre Carrapato. Mirinho admira a postura de Manoel em relação a Ana Maria. Fátima finge estar doente para instigar Salma a se casar com Fuad. Fortunato desaprova o romance de Manoel e Ana Maria, enquanto Maria Helena defende o filho. Jendal espera notícias de Malungo e Tonho se preocupa com o futuro de seu relacionamento com Alika.

Capítulo 103

Januário encoraja Tonho a viver seu amor por Alika. José pede a Geralda para acolher Malungo por uma noite, enquanto Onildo se apresenta. Mirinho pressiona Manoel a falar positivamente sobre seu trabalho no banco. Manoel tenta esconder que Fortunato não aprova seu namoro ao ser questionado por Ana Maria. Alika expressa suas desconfianças sobre Malungo a Niara. Chinua conta a Akin e outros sobre a decisão de Jendal em escolher Binta como sua nova rainha. Malungo mostra um sinal de lealdade a José. Graça tenta ajudar Virgínia junto a Marta. Kênia busca apoio de Binta, e ao final do capítulo, Tonho surpreende ao propor casamento a Alika em uma cerimônia organizada por Dona Menina.

Capítulo 104

Tonho e Alika decidem se casar durante a festa da moagem em Barro Preto, e a família celebra a notícia. Virgínia se irrita ao perceber que Mirinho não quer fugir com ela. Graça motiva Mirinho a convencer Diógenes a abrir uma nova agência bancária em outra cidade. Omar sonha em reencontrar Alika. Tonho revela a Casemiro seus planos de comprar terras para ele e os colegas de trabalho, emocionando Casemiro. Viriato se preocupa com sua posição na igreja, temendo a repercussão de uma denúncia feita por Virgínia. Por fim, Mirinho se frustra com o sucesso de Tonho, enquanto Niara alerta Alika sobre os desafios do relacionamento dela com Tonho.

Os resumos dos próximos capítulos podem sofrer alterações, conforme a edição realizada pela emissora.