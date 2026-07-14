Record estreia sete novos programas para o Brasileirão em julho

A emissora anunciou uma série de novidades em sua programação a partir de 16 de julho, trazendo uma variedade de atrações para o público. A partir das 19h30, o Campeonato Brasileiro retorna, com a partida entre Botafogo e Santos. A narração ficará a cargo de Cleber Machado, enquanto Dodô, Maurício Noriega e Sálvio Spinola serão os comentaristas da partida. Paloma Tocci e Bruno Laurence apresentarão o jogo, com repórteres reportando diretamente dos campos.

Esta volta do futebol acontece após uma pausa devido à Copa do Mundo. Assim, os torcedores poderão assistir ao retorno das emoções do campeonato nacional.

Mais tarde, às 22h30, o programa “Casa do Patrão” encerrará sua primeira temporada ao vivo, revelando o vencedor do reality show apresentado por Leandro Hassum. O público acompanhará ao vivo a decisão, que traz elementos de competição e entretenimento.

No dia seguinte, 17 de julho, a faixa das 22h30 será ocupada por “Quilos Mortais”, que muda de horário. Apresentado por Celso Zucatelli, o programa mostra a jornada de pessoas com obesidade severa em busca de uma transformação. Com a orientação do cirurgião bariátrico Dr. Nowzaradan, o programa enfrenta os desafios físicos e emocionais que essas pessoas encontram no caminho para uma vida mais saudável.

Na segunda-feira, 20 de julho, Reinaldo Gottino estreia uma nova temporada de “Alerta Aeroporto”. Este programa acompanha operações reais em grandes aeroportos, mostrando as equipes de segurança e imigração enfrentando situações como tráfico de drogas, contrabando e uso de documentos falsos, além de registrar a rotina dos profissionais que cuidam da segurança dos passageiros.

A programação musical começará na terça-feira, 21 de julho, com a nova temporada de “Canta Comigo Teen”, que vai ao ar às terças e quartas-feiras. Apresentado por Rafa Brites e Felipe Andreoli, o programa traz jovens talentos que se apresentam diante de 100 jurados. O número de jurados que canta junto com cada participante pode influenciar sua permanência no concurso.

Em 23 de julho, Thaís Furlan retornará ao comando de “Doc Investigação”. Nesta nova fase, o programa reconstitui casos policiais que impactaram o país, utilizando entrevistas, documentos, imagens e depoimentos, além de acompanhar as investigações dos casos.

Por fim, em 25 de julho, às 22h30, será transmitido o “Miss Universe Brasil 2026”. O concurso, que terá apresentação de Michelle Barros e Natália Guimarães, reunirá representantes de vários estados brasileiros. A vencedora terá a oportunidade de representar o Brasil na próxima edição do Miss Universe.

Com uma programação diversificada, que inclui futebol, reality shows, música, investigação e um concurso de beleza, a emissora apresenta suas principais novidades nas noites de julho, oferecendo atrações para todos os gostos.