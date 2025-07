Rebeca Abravanel passa por transformação; confira os detalhes

Em um evento que quebrou sua rotina, Rebeca Abravanel surpreendeu ao realizar uma performance inesperada e cheia de estilo. A apresentadora aceitou o desafio de sua irmã, Patrícia Abravanel, e se transformou na cantora Rosé, do famoso grupo BLACKPINK. Essa apresentação especial fez parte do quadro Máquina da Fama, que voltou a ser exibido no Programa Silvio Santos nas noites de domingo pelo SBT. Essa mudança no formato do programa chamou a atenção do público, principalmente pelo contraste com o estilo habitual de Rebeca e pela energia que ela trouxe ao palco.

Na performance, Rebeca não apenas adotou a identidade visual de Rosé, incluindo uma peruca loira e um figurino estiloso, mas também dividiu o palco com o humorista Tiago Barnabé, que se caracterizou como Bruno Mars. Juntos, eles interpretaram a música “APT,” proporcionando ao público uma combinação de talento musical e carisma. O figurino ousado de Rebeca, com uma saia curtinha que evidenciava seu físico, foi um desvio do visual mais discreto que ela geralmente usa no dia a dia. Ela é mãe de Benjamin, que tem apenas 1 ano e 6 meses.

A decisão de Rebeca de enfrentar esse desafio mostra que ela está disposta a sair da sua zona de conforto e revelar novos aspectos de sua personalidade. Essa atitude é relevante para quem trabalha na área artística, pois traz uma renovação de imagem e uma conexão mais autêntica com o público. A interação com Tiago Barnabé trouxe leveza e humor à apresentação, cativando tanto o público presente quanto os telespectadores.

Momentos como esse ajudam a manter o interesse do público, que busca constantemente conteúdos inovadores e surpreendentes. Rebeca não apenas aceitou o desafio lançado por sua irmã, mas também demonstrou que possui talento e versatilidade para se destacar, seja na apresentação de um programa ou em performances ao vivo.

O retorno do Máquina da Fama em edições especiais também indica que o SBT está atento às tendências e disposto a inovar em sua programação. Dessa forma, o público pode esperar entretenimento de qualidade e momentos memoráveis. Os fãs de Rebeca e do programa estão ansiosos para acompanhar as próximas surpresas que ela e sua equipe têm reservado.