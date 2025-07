Hologram Zoo: animais selvagens em 3D com tecnologia imersiva

Uma verdadeira revolução está acontecendo no universo do entretenimento familiar, e tudo isso é movido por luz. O Hologram Zoo surge como uma atração inovadora, utilizando tecnologia de ponta para oferecer experiências com animais selvagens em 3D em tamanho real. Imagine encontrar leões, elefantes, dinossauros e até baleias gigantes, tudo isso sem precisar de uma única jaula. Essa iniciativa, que já está se espalhando rapidamente pelo mundo, promete ser o futuro mais ético dos zoológicos.

Desenvolvido pela Axiom Holographics, uma empresa australiana, o conceito vai muito além das projeções comuns. Os visitantes podem explorar túneis e salas temáticas, interagindo com hologramas que reagem aos seus movimentos. Isso cria uma experiência imersiva e educativa, tudo livre de crueldade. A revista TIME até reconheceu essa tecnologia como uma das melhores invenções de 2024, mudando a forma como pensamos em “visitar animais”.

O que é o Zoológico de Hologramas?

O Hologram Zoo utiliza projeções a laser para criar imagens tridimensionais que parecem flutuar no ar. No passeio, os visitantes podem atravessar ambientes diversos, como uma savana africana ou as profundezas do oceano, se deparando com representações realistas de animais selvagens em 3D.

A experiência é totalmente interativa. Sensores de movimento permitem que os hologramas reajam à presença das pessoas, tornando o passeio dinâmico e cheio de surpresas. Em uma das salas, por exemplo, uma baleia jubarte de 30 metros parece nadar sobre as cabeças dos visitantes. Em outra, um T-Rex pode parecer caminhar bem ao lado deles.

A empresa que tornou a ficção científica realidade

A mente criativa por trás dessa inovação é a Axiom Holographics, fundada por Bruce Dell. A empresa começou em 2010 com o nome Euclideon, desenvolvendo algoritmos que reduziram consideravelmente o poder computacional e os custos para produzir hologramas de alta qualidade.

Essa otimização permitiu à Axiom criar a tecnologia a cerca de 5% do custo de seus concorrentes. Isso viabiliza atrações de grande escala como o Hologram Zoo e expande o uso da tecnologia em áreas como defesa, saúde e educação.

Uma expansão global em tempo recorde

O conceito foi um sucesso instantâneo. Após a inauguração da primeira unidade em Brisbane, na Austrália, em 2023, a Axiom iniciou uma rápida expansão através de franquias.

Março de 2025: Primeira unidade inaugurada nos Estados Unidos, em Austin, Texas .

Primeira unidade inaugurada nos Estados Unidos, em . Junho de 2025: Abertura em Niagara Falls, Canadá , aproveitando o grande fluxo turístico da região.

Abertura em , aproveitando o grande fluxo turístico da região. Julho de 2025: Lançamento em Easton, Pensilvânia, consolidando a presença nos EUA.

Com mais de 500.000 visitantes nas primeiras unidades e uma expectativa de crescimento de 300% para 2025, a Axiom já planeja novas aberturas em cidades da China e nos Estados Unidos.

O Hologram Zoo é mais do que uma atração tecnológica; representa uma resposta a preocupações globais sobre o bem-estar animal. Organizações como a Born Free USA elogiaram essa iniciativa como o "futuro ético dos zoológicos".

Ao substituir animais cativos por hologramas de animais selvagens, essa atração oferece uma poderosa ferramenta para educar e conscientizar sobre conservação. Assim, as pessoas podem se maravilhar com a beleza da vida selvagem sem contribuir para o sofrimento de seres vivos. É uma grande prova de que a tecnologia pode ajudar a nos reconectar com a natureza de maneira mais respeitosa e inovadora.