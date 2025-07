Jennifer Love Hewitt fala sobre boatos de conflito com Sarah Michelle Gellar

A nova versão do filme de terror “Eu Sei o Que Vocês Fizeram no Verão Passado”, lançada em 2025, trouxe de volta Jennifer Love Hewitt e Sarah Michelle Gellar, que atuaram na produção original de 1997. Este reencontro reacendeu os rumores sobre uma possível animosidade entre as duas atrizes. No entanto, em entrevista para uma revista, Jennifer deixou claro que não há desentendimentos entre elas. Segundo ela, as duas nunca mais se encontraram desde as gravações do primeiro filme.

Jennifer comentou sobre a especulação de que existiria uma rivalidade: “Honestamente, não sei como isso começou. As pessoas parecem preferir um enredo complicado, onde estamos sempre em conflito. Não vi a Sarah desde que tínhamos 18 anos, durante a promoção do primeiro filme. Acho curioso como as pessoas pedem por uma resposta. O que eu diria? Não tenho contato com ela”, disse.

Recentemente, durante a estreia do novo filme, as duas atrizes caminhavam no tapete vermelho, mas Sarah notou que não conseguiram tirar fotos juntas, o que foi percebido pelos fãs. Em sua conta no Instagram, Sarah explicou essa situação: “Para quem está perguntando, eu não consegui ver a Jennifer, que está incrível no filme. Eu estava com meus filhos quando o tapete vermelho estava acontecendo. E, infelizmente, a JLH não foi à festa depois da estreia. Esse tipo de evento é sempre uma loucura, e acabei não tirando fotos com a maioria do elenco. Isso não muda o quanto admiro todos eles”, comentou.

Na nova produção, Jennifer, Sarah e Freddy Prinze Jr. retornam em participações especiais. A trama traz uma nova geração de amigos sendo perseguidos por alguém que conhece um segredo sombrio do passado. A personagem de Sarah, que foi morta na versão de 1997, aparece em uma cena de sonho.

Esses atores, incluindo Brandy e Freddy Prinze Jr., são parte do elenco que reentra na história, dando um toque nostálgico à nova versão do clássico. A expectativa em torno do filme é grande, especialmente entre os fãs que acompanharam a primeira versão há mais de duas décadas.