Reading x Tottenham: palpite, onde assistir e horário 19/07

Amistoso entre Reading e Tottenham acontece neste sábado

Neste sábado, 19 de julho de 2025, o Reading vai enfrentar o Tottenham em uma partida amistosa, marcada para as 11h (horário de Brasília). O duelo será realizado no Select Car Leasing Stadium, localizado em Berkshire, na Inglaterra.

O Tottenham, agora sob a direção do novo técnico Thomas Frank, busca melhorar seu desempenho em comparação à última temporada. A equipe encerrou a 2024/25 na 17ª posição da Premier League, apenas uma acima da zona de rebaixamento, mas conseguiu salvar sua campanha ao conquistar o título da Europa League, derrotando o Manchester United na final.

Histórico de Confrontos

Historicamente, as duas equipes se enfrentaram 19 vezes, com o Tottenham levando vantagem: são dez vitórias para o time londrino, enquanto o Reading tem apenas cinco vitórias, além de quatro empates. O Tottenham também tem mostrado um bom desempenho recentemente, com sete jogos de invencibilidade contra o Reading, incluindo seis vitórias.

O último encontro entre os dois times foi na temporada 2012/13 da Premier League, onde o Tottenham venceu ambos os jogos por 3 a 1.

Desempenho do Reading

O Reading terminou a última temporada da EFL League One na sétima posição, com 75 pontos acumulados em 46 jogos, resultantes de 21 vitórias, 12 empates e 13 derrotas. A equipe não conseguiu o acesso à divisão superior, mas agora busca recuperação nesta nova pré-temporada.

Recentemente, o Reading contratou novos jogadores, incluindo Paudie O’Connor, Finley Burns e Mark O’Mahony. O time também contará com o retorno de Ben Elliott, que se recuperou de uma lesão.

Parciais e Escalações

O Tottenham não terá seu time completo para o amistoso. Jogadores como Dejan Kulusevski e Radu Dragusin estão lesionados, e outros como Mikey Moore e Mathys Tel ainda estão de férias por compromissos da seleção. A principal contratação até agora foi o atacante ganês Mohammed Kudus, que vem do West Ham.

As prováveis escalações são:

Reading:

Pereira; Yiadom, O’Connor, Burns, Jacob; Wing, Savage; Osho, Knibbs, Camara; Ehibhatiomhan.

Tottenham:

Kinsky; Spence, Romero, Phillips, Udogie; Gray, Bergvall, Sarr; Kudus, Solanke, Tel.

Onde Assistir

A partida entre Reading e Tottenham será transmitida ao vivo. O único meio de transmissão será pela plataforma oficial do Tottenham, a SPURSPLAY, já que não há previsão de transmissão na TV.

Ficha Técnica da Partida

Partida: Reading x Tottenham

Reading x Tottenham Competição: Amistoso

Amistoso Data: 19 de julho de 2025

19 de julho de 2025 Horário: 11h (Horário de Brasília)

11h (Horário de Brasília) Local: Select Car Leasing Stadium, Berkshire, Inglaterra

Select Car Leasing Stadium, Berkshire, Inglaterra Transmissão: SPURSPLAY

O amistoso oferece uma oportunidade para ambas as equipes testarem estratégias e jogadores em um clima menos pressionado. A expectativa é de que o Tottenham, com seus jogadores tecnicamente superiores e um bom histórico recente contra o Reading, seja o favorito para este confronto.